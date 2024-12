Il rapper palermitano Don Pietro, classe 2001, continua a scrivere la storia della musica siciliana. Da venerdì 13 dicembre 2024, giorno d’uscita del suono nuovo singolo “Bolle” frutto di una collaborazione con il produttore CanovA – legato ad un format particolare ideato e portato avanti da quest’ultimo – è il primo rapper siciliano ad aver lavorato con l’artista italiano.

Per far comprendere al meglio la caratura artistica del produttore in questione, ossia CanovA, basta citare alcuni degli artisti italiani con cui ha collaborato: Giorgia, Gianna Nannini, Nayt, Tiziano Ferro e tantissimi altri.

Ebbene, Don Pietro mette ancora una volta il punto esclamativo sul suo talento e questo è stato riconosciuto da chi è considerato un’istituzione nel panorama musicale italiano. “Bolle” è un singolo dove l’identità del rapper palermitano non si perde affatto, anzi, viene marcata la sua appartenenza e non mancano i riferimenti a Palermo Centro. Le sonorità richiamano molto l’hip hop americano dei primi anni 2000, per cui il giovane artista grazie alla maestria di CanovA è riuscito ad esprimere se stesso anche a livello stilistico con delle barre che si incastrano alla perfezione con un beat d’eccezione.

Presentazione di Don Pietro

Don Pietro è un giovane rapper nato nel 2001 a Palermo, cresciuto per le vie del centro città è riuscito a fare delle proprie radici la sua narrazione principale con le infinite sfaccettature che la circondano. Un rapper che ha sconvolto fin dal suo esordio, dato che rappresenta attualmente la migliore prospettiva per l’affermazione di una nuova ed autentica scena rap made in Sicilia.

Nel giro di pochi anni, infatti, è riuscito ad attirare l’attenzione di addetti ai lavori e non; per esempio si pensi alla collaborazione con i 2nd Roof per il singolo “BAM BAM” (pubblicato l’1 novembre 2024). Tutto è merito del suo stile e l’immaginario che caratterizza la sua musica, la quale sfocia in delle barre uniche e inimitabili.

Le canzoni di Don Pietro racchiudono temi quali: il racconto del Centro città (Palermo) – che rimane ai più sconosciuto – mischiato a riferimenti continui alla realtà di tutti i giorni, riferimenti cinematografici, alla moda e alla cultura in senso lato.

È un rapper che si ispira moltissimo all’hip hop dei primi anni 2000, in grado di non farne però una mera imitazione e, anzi, da ricavarne uno stile del tutto originale. Come giovane artista e nonostante ancora agli esordi della carriera, Don Pietro fino ad oggi ha ottenuto buoni risultati nelle principali piattaforme di streaming, in particolare Spotify dove è riuscito a guadagnarsi anche posizionamenti all’interno delle playlist editoriali. Inoltre, ha partecipato anche a uno dei format di intrattenimento più famosi del rap italiano, ovvero Real Talk, da dove sono passati alcuni artisti che oggi sono considerati capisaldi della scena. Ancora sono tanti i progetti importanti che attendono il giovane rapper siciliano e il suo obiettivo è affermarsi come icona.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.