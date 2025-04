Menzione speciale per Trappeto per essersi dotato, per la prima volta, del Piano di Protezione civile. Il riconoscimento è stato conferito al sindaco Santo Cosentino nell’ambito della manifestazione “Ecomed”, che si è svolta ieri a Catania, alla presenza del dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Salvo Cocina. Nelle motivazioni della menzione si legge: “Per la migliore organizzazione della struttura comunale di Protezione civile, la presenza di un Piano aggiornato e conosciuto tra i cittadini, l’organizzazione di azioni di prevenzione e comunicazione sul territorio o nelle scuole e l’uso ottimale dei mezzi di Protezione civile”.

Soddisfatto il primo cittadino che si è impegnato con determinazione per raggiungere questo risultato, seguendo un iter lungo diversi anni.

“Per il nostro territorio – ha detto Cosentino – purtroppo esposto al rischio frequente di incendi estivi è un risultato molto importante, raggiunto per la prima volta, che certamente ci aiuterà a gestire con maggiore razionalità le emergenze. Con l’approvazione del Piano abbiamo centrato un obiettivo storico che ci consente di salvaguardare l’incolumità dei cittadini e ridurre al minimo i rischi. Ringrazio gli uffici e i tecnici che hanno collaborato con successo alla redazione del documento”.

Il Piano di emergenza definisce le procedure e le azioni da intraprendere in caso di calamità naturali e assicura un’azione di risposta coordinata ed efficace a protezione della popolazione e del territorio. Per dare operatività al Piano sono previsti incontri nelle scuole così da divulgarne presso la popolazione scolastica i contenuti e promuovere la cultura della sicurezza. Inoltre sarà allocata in tutto il territorio l’apposita segnaletica che fa riferimento al Piano.





