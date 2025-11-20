Il Centro Comunale di Raccolta rifiuti di Mascali (Ccr), ubicato in via Carlino, si è affermato come una realtà di grande importanza e funzionalità per il territorio. La piattaforma ecologica, fortemente voluta dall’Amministrazione del sindaco Luigi Messina, è oggi frequentata quotidianamente da migliaia di cittadini, trasformandosi in un punto di riferimento non solo per la gestione dei rifiuti, ma anche come modello di efficienza. Dopo una prima fase di rodaggio, il Ccr di via Carlino è diventato un simbolo di efficienza nella tutela dell’ambiente e nel rispetto della selezione dei rifiuti da differenziare. L’elevata e costante affluenza di utenti è guidata da una duplice motivazione: la crescente sensibilità ambientale dei residenti e l’obiettivo di ottenere un incentivo economico.





I cittadini che conferiscono correttamente i propri rifiuti differenziati presso il Ccr di Mascali lo fanno con l’intento di accumulare punti o crediti che si traducono in un tangibile sgravio in bolletta sulla Tari (Tassa sui Rifiuti). Il Centro di Raccolta di Mascali si conferma, in questo modo, un pilastro del sistema di gestione dei rifiuti del Comune e, allo stesso tempo, un efficace strumento per promuovere significativamente la partecipazione attiva della cittadinanza; premiare i comportamenti virtuosi dei residenti attraverso un beneficio economico diretto.





Questa fondamentale sinergia tra servizio efficiente e meccanismo incentivante contribuisce significativamente al miglioramento della raccolta differenziata nel territorio comunale mascalese. I conferimenti corretti permettono di accumulare punti o crediti che si traducono in una riduzione diretta della Tassa sui Rifiuti, premiando i comportamenti virtuosi. Il Ccr comporta una serie di importanti vantaggi, i cittadini hanno un punto di conferimento comodo e dedicato per rifiuti voluminosi. Sgrava il cittadino dal dover attendere il ritiro a domicilio. Il Ccr disincentiva l’abbandono selvaggio di rifiuti, contribuendo al decoro delle periferie e alla pulizia delle strade rurali.

