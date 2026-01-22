“Esprimiamo un grande apprezzamento per l’intenso lavoro svolto in questi giorni dall’amministrazione comunale e le istituzioni tutte, dalla protezione civile, dai vigili del fuoco e dalle associazioni di volontariato. Il passaggio del ciclone ha causato gravissimi danni anche alla città di Catania.

Danni ingenti per la rete stradale e le infrastrutture, i quartieri e le strade, mettendo in ginocchio numerose attività commerciali ed economiche con allagamenti e infiltrazioni che hanno distrutto i locali e compromesso in maniera definitiva, per alcuni, le strutture dei gestori di suolo pubblico.

Accanto alle misure urgenti che la Regione è pronta ad emanare nelle prossime ore, riteniamo importante, se non doverosa, l’adozione anche da parte del Comune di Catania di misure straordinarie di sostegno con un programma di agevolazioni nella riscossione dei tributi comunali e/o dei canoni di occupazione di suolo pubblico che permetterebbe a tutte le attività commerciali ed ai concessionari di suolo pubblico, componenti fondamentali della vita economica della nostra città, di affrontare la dura ripresa delle attività”.

Lo dichiara Pina Alberghina, coordinatrice Mpa Catania.

