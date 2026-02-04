«Il Villaggio Azzurro della Plaia di Catania vive una situazione non più tollerabile. Famiglie evacuate, abitazioni allagate, energia elettrica interrotta. Non si può continuare a rimpallare le responsabilità mentre i cittadini restano senza risposte».

È netta la presa di posizione della consigliera comunale di Catania Simona Latino, del gruppo Mpa-Grande Sicilia, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti e interventi immediati sulle gravi criticità che interessano il Villaggio Azzurro.

Il passaggio del ciclone Harry ha colpito duramente il litorale della Plaia, provocando allagamenti diffusi, danni alle abitazioni e l’interruzione dei servizi essenziali.





Una situazione già fragile, oggi aggravata dall’impossibilità, segnalata dagli stessi residenti, di procedere allo svuotamento dell’acqua con le idrovore per l’assenza di un sito di sversamento.

«Da oltre una settimana – sottolinea Simona Latino – decine di famiglie non possono rientrare nelle proprie case. Senza luce. Senza certezze. È inaccettabile che nel 2026 si risponda ai cittadini che “non si sa dove buttare l’acqua”».

Nell’atto ispettivo, la consigliera chiede all’Amministrazione comunale di attivare con urgenza tutte le soluzioni necessarie per consentire il rientro dei residenti, il ripristino dell’energia elettrica e il ritorno a condizioni minime di normalità.

Una richiesta chiara e non più rinviabile: «Serve un intervento immediato, coordinato e risolutivo – conclude –. Il Comune ha il dovere di garantire sicurezza, dignità e assistenza a chi oggi vive una condizione di grave disagio».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.