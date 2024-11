Al Museo del Cioccolato di Modica la visita speciale e assai gradita di 29 giovani provenienti da Italia, Slovenia, Grecia e Romania, impegnati a Marina di Modica dal 28 ottobre al 5 novembre, nell’ambito del progetto finanziato dal programma Erasmus Plus e organizzato dall’ associazione giovanile Key Life guidata egregiamente da Leonardo Storaci. Uno scambio giovanile con l’obiettivo principale di utilizzare i vari metodi dell’educazione non formale per promuovere il volontariato a livello europeo, tramite ad esempio il programma ESC (European Solidarity Corps), un progetto che mira ad ideare azioni di solidarietà che verranno successivamente implementate dai giovani coinvolti nei quattro paesi coinvolti.

La folta delegazione accompagnata dall’Assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro, è stata ricevuta dal direttore Nino Scivoletto che ha loro illustrato la storia del cioccolato di Modica, tratta dalla ricerca archivistica condotta nell’Archivio di Stato di Modica – Fondo Grimaldi, dalla equipe coordinata dalla etnoantropologa Grazia Dormiente e che ha dato certezza anagrafica al cioccolato di Modica fissandone la nascita nel 1746.

Di seguito illustrate la tecnica di lavorazione del cioccolato di Modica, di origine settecentesca , che per effetto della lavorazione a bassa temperatura, conferisce al cioccolato di Modica la caratteristica granulosità, caratteristica che ha consentito al cioccolato di Modica di diventare il primo e ad oggi unico cioccolato europeo IGP:

Illustrato altresì il Passaporto Digitale, strumento introdotto in collaborazione con il Poligrafico e Zecca dello Stato, mediante il quale è possibile difendere il prodotto dalla dilagante contraffazione e assicurare al consumatore utili informazioni sulla originalità del prodotto e sulle sue qualità.

La visita si è conclusa con la foto di gruppo e la consegna a tutti i giovani del progetto , una originale barretta di cioccolato di Modica IGP, con incarto speciale dedicato proprio al loro progetto e alla visita al Museo del Cioccolato. (foto 1 – foto 2)

Luogo: Museo Cioccolato di Modica

