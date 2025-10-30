Il Movimento politico Centro Federativo Cristiano Democratico, Sezione di Palermo, rende noto di aver formalmente presentato un esposto-segnalazione al Comando di Polizia Municipale di Palermo e agli Uffici comunali competenti, al fine di sollecitare un immediato sopralluogo e una verifica approfondita sulla legittimità e sulle modalità di installazione di pedane, vasi e altri manufatti da parte di esercizi di ristorazione lungo la via pedonale Maqueda.
La segnalazione, promossa dalla referente locale Tiziana Lo Cacciato, evidenzia una situazione di criticità che sta compromettendo seriamente la sicurezza, l’accessibilità e il decoro urbano di uno degli assi viari più importanti della città.
I Punti Critici Sollevati:
Impedimento al Passaggio Pedonale: I manufatti installati sembrano occupare in molti tratti l’intera larghezza dei marciapiedi, rendendo di fatto impossibile o estremamente difficoltoso il transito, in particolare per le persone con disabilità motoria, gli anziani e i genitori con passeggini. Si teme il mancato rispetto dei criteri minimi di sicurezza e accessibilità previsti dalla normativa vigente.
Deturpamento e Preclusione al Patrimonio Storico: Oltre all’ostacolo fisico, la presenza massiccia e talvolta invasiva di queste strutture sta deturpando la visuale e la fruizione dei pregevoli palazzi e monumenti storici che si affacciano sulla Via Maqueda, patrimonio inestimabile per la città. Tale configurazione nega ai turisti e ai cittadini la possibilità di godere appieno della bellezza architettonica e del contesto storico-culturale che rende unica Via Maqueda.
Sospetta Non Conformità o Abuso: Il Movimento chiede la verifica delle specifiche autorizzazioni rilasciate e l’accertamento di eventuali situazioni di occupazione abusiva o non conforme rispetto ai limiti di suolo pubblico concessi.
”Comprendiamo la necessità di supportare le attività economiche, specialmente in un’area pedonale. Tuttavia, questo non può e non deve avvenire a scapito della sicurezza dei cittadini, dell’accessibilità universale e della tutela del nostro inestimabile patrimonio storico-artistico,” dichiara Tiziana Lo Cacciato del Centro Federativo Cristiano Democratico. “Chiediamo un intervento rapido e risolutivo per ripristinare la piena legalità, l’accessibilità e il decoro di Via Maqueda, restituendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di usufruire liberamente e in sicurezza di questo bene comune.”
Il Centro Federativo Cristiano Democratico resta in attesa di un tempestivo riscontro da parte degli organi competenti e si riserva di monitorare l’evolversi della situazione.
Tiziana Lo Cacciato
Movimento politico
Centro Federativo Cristiano Democratico
Sezione di Palermo
Luogo: Suolo pubblico , Via Maqueda , PALERMO, PALERMO, SICILIA
