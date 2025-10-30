Il Movimento politico Centro Federativo Cristiano Democratico, Sezione di Palermo, rende noto di aver formalmente presentato un esposto-segnalazione al Comando di Polizia Municipale di Palermo e agli Uffici comunali competenti, al fine di sollecitare un immediato sopralluogo e una verifica approfondita sulla legittimità e sulle modalità di installazione di pedane, vasi e altri manufatti da parte di esercizi di ristorazione lungo la via pedonale Maqueda.

​La segnalazione, promossa dalla referente locale Tiziana Lo Cacciato, evidenzia una situazione di criticità che sta compromettendo seriamente la sicurezza, l’accessibilità e il decoro urbano di uno degli assi viari più importanti della città.





​I Punti Critici Sollevati:

​Impedimento al Passaggio Pedonale: I manufatti installati sembrano occupare in molti tratti l’intera larghezza dei marciapiedi, rendendo di fatto impossibile o estremamente difficoltoso il transito, in particolare per le persone con disabilità motoria, gli anziani e i genitori con passeggini. Si teme il mancato rispetto dei criteri minimi di sicurezza e accessibilità previsti dalla normativa vigente.

​Deturpamento e Preclusione al Patrimonio Storico: Oltre all’ostacolo fisico, la presenza massiccia e talvolta invasiva di queste strutture sta deturpando la visuale e la fruizione dei pregevoli palazzi e monumenti storici che si affacciano sulla Via Maqueda, patrimonio inestimabile per la città. Tale configurazione nega ai turisti e ai cittadini la possibilità di godere appieno della bellezza architettonica e del contesto storico-culturale che rende unica Via Maqueda.

​Sospetta Non Conformità o Abuso: Il Movimento chiede la verifica delle specifiche autorizzazioni rilasciate e l’accertamento di eventuali situazioni di occupazione abusiva o non conforme rispetto ai limiti di suolo pubblico concessi.





​”Comprendiamo la necessità di supportare le attività economiche, specialmente in un’area pedonale. Tuttavia, questo non può e non deve avvenire a scapito della sicurezza dei cittadini, dell’accessibilità universale e della tutela del nostro inestimabile patrimonio storico-artistico,” dichiara Tiziana Lo Cacciato del Centro Federativo Cristiano Democratico. “Chiediamo un intervento rapido e risolutivo per ripristinare la piena legalità, l’accessibilità e il decoro di Via Maqueda, restituendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di usufruire liberamente e in sicurezza di questo bene comune.”

​Il Centro Federativo Cristiano Democratico resta in attesa di un tempestivo riscontro da parte degli organi competenti e si riserva di monitorare l’evolversi della situazione.

Tiziana Lo Cacciato

Movimento politico

Centro Federativo Cristiano Democratico

Sezione di Palermo

Luogo: Suolo pubblico , Via Maqueda , PALERMO, PALERMO, SICILIA

