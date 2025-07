PALERMO 28 LUGLIO 2025 – Dopo l’iniziativa del 24 giugno scorso, l’ASP di Palermo promuove domani, martedì 29 luglio, una nuova giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati alle alte temperature. L’evento – realizzato, anche questa volta, insieme alla Protezione Civile comunale, la Centrale Operativa 118 di Palermo, la Croce Rossa Italiana e la I Circoscrizione del Lions Club 108YB Sicilia – si terrà dalle 9 alle 13 nella zona pedonale di via Ruggero Settimo, (di fronte al Teatro Politeama).

L’iniziativa si inserisce nel programma di azioni previste dal piano Emergenza Caldo 2025 e si affianca all’intensa attività di informazione, aggiornamento, assistenza e risposta ai bisogni della popolazione.

Nel corso della mattinata, gli operatori dell’ASP forniranno consulenze gratuite, distribuiranno materiale divulgativo con raccomandazioni mirate alle fasce più fragili della popolazione – anziani, bambini, persone con patologie croniche – e illustreranno i comportamenti corretti da adottare per proteggersi dal caldo estremo.

Sarà presente anche un nutrizionista, a disposizione dei cittadini per consigli alimentari personalizzati su come idratarsi e alimentarsi in modo adeguato durante le ondate di calore, mentre gli operatori del Dipartimento di prevenzione forniranno indicazioni pratiche sulla corretta conservazione dei cibi durante i mesi più caldi. Nell’iniziativa saranno coinvolti anche i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale per consigli sul benessere degli animali da compagnia e per impiantare gratuitamente il microchip ai cani.

L’obiettivo della “giornata” è di creare un punto di contatto diretto tra le istituzioni e la cittadinanza, nel segno della prevenzione e dell’educazione alla salute.

Il Piano Emergenza Caldo dell’Asp di Palermo prevede una serie di misure di prevenzione, sorveglianza e assistenza nei confronti delle persone più vulnerabili, oltre a una rete informativa che coinvolge medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie e associazioni di volontariato. Per maggiori informazioni si invita a consultare l’apposita sezione del sito all’indirizzo: https://www.asppalermo.org/emergenza-caldo/ (nr)





