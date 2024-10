Galati Mamertino, Tortorici, Randazzo, Alcara Li Fusi, Floresta, Castiglione di Sicilia, Trecastagni

Parte ufficialmente il 25 ottobre ETNEB, iniziativa che si svolgerà fino al 17 novembre portando i visitatori in un affascinante percorso enogastronomico e culturale tra le eccellenze dei territori etnei e nebroidei. Finanziato dal Ministero del fondo unico per il Turismo e organizzato dall’Assessorato regionale al Turismo, questo progetto “Le Vie della Lava e le Contrade dell’Etna/Nebrodi Taste and Travel” è stato pensato per promuovere il patrimonio culinario e paesaggistico di alcune delle aree più suggestive della Sicilia.

Non un semplice evento, ETNEB è un itinerario esperienziale che coniuga tradizione, sapori autentici e paesaggi mozzafiato, invitando i partecipanti a scoprire i segreti nascosti delle contrade dell’Etna e dei Nebrodi. Attraverso degustazioni, visite guidate, workshop e show cooking, l’evento si propone di valorizzare la produzione locale, i piccoli produttori e l’artigianato di qualità, offrendo un’occasione unica per entrare in contatto diretto con le radici più profonde della cultura siciliana.

Il programma:

È un programma ricco quello di ETNEB che coinvolgerà diverse località della Sicilia, con eventi, che spazieranno dalle degustazioni alle visite presso aziende agricole, aperti al pubblico assieme a workshop enogastronomici e press tour dedicati agli addetti ai lavori. Ecco alcuni dei principali appuntamenti gratuiti aperti al pubblico:

25 ottobre: visita guidata e una degustazione, curata da Le vie dei Tesori, presso l’azienda Emanumiele a Galati Mamertino, famosa per la produzione del miele delle api nere sicule, seguita da una dolce pausa presso la Pasticceria Lidia Calà Scarcione a Tortorici. Un inizio all’insegna della tradizione dolciaria siciliana.

26 ottobre: Giornata dedicata alle visite alle aziende agricole della zona, tra cui la Macelleria Zaiti di Alcara Li Fusi e l’agriturismo Ponte Due Archi di Raccuja, per chiudere con uno showcooking a Floresta. Itinerario a cura de Le vie dei Tesori. Nella stessa giornata, visite alle aziende e degustazioni organizzate a Linguaglossa e Randazzo a cura de Le contrade dell’Etna.

27 ottobre: Visite e degustazioni riproposte a Linguaglossa e Randazzo, nelle Tenute Scilio e Camporè, a cura de Le contrade dell’Etna. Mentre Le vie dei tesori propongono una visita alla coltivazione di funghi Shiitake presso l’azienda Basilio Busà a Trecastagni.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito: www.etneb.it

Un evento finanziato dal Ministero del Turismo

ETNEB non è solo un’occasione per gustare il meglio della tradizione enogastronomica siciliana, ma rappresenta anche un’opportunità di sviluppo turistico e culturale per la regione. Il Ministero del Turismo, attraverso il finanziamento del progetto, ha voluto scommettere sulla valorizzazione di queste aree, sostenendo un turismo sostenibile e di qualità, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo.

Il progetto punta a rafforzare il legame tra il territorio e le sue eccellenze, facendo conoscere ai visitatori non solo i prodotti, ma anche le storie e le persone che rendono la Sicilia una terra unica.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.