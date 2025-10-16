Euronics Bruno, leader nel settore dell’elettronica di consumo e Socio di Euronics Italia S.p.A., porta a Palermo il primo Festival AI, un evento esclusivo, distintivo e innovativo nel panorama italiano, dedicato alla formazione e all’innovazione tecnologica.

Dal 17 al 19 ottobre lo store Euronics Bruno di Palermo si trasformerà in un vero e proprio hub dell’Intelligenza Artificiale, con corner personalizzati curati da brand di riferimento come Microsoft, Haier, Samsung, Dreame, DJInsta, Oppo, Lg, Pixel. I brand protagonisti dell’evento presenteranno come l’Intelligenza Artificiale sia già integrata nei loro prodotti con soluzioni di ultima generazione in grado di migliorare la vita in casa, semplificare la quotidianità e ampliare le possibilità di intrattenimento.





I visitatori avranno inoltre l’opportunità di partecipare a sessioni dimostrative di 30 minuti, durante le quali i brand illustreranno le proprie tecnologie e permetteranno di scoprire in prima persona le potenzialità dell’AI applicata alla vita quotidiana.

“Con il Festival AI vogliamo andare oltre il semplice momento espositivo offrendo ai visitatori fiducia, spiegazioni dirette e demo reali – dichiara Diego Crisafulli – Amministratore Delegato di Euronics Bruno S.p.A.–. Il nostro obiettivo è proporre un’esperienza concreta che mostri come l’Intelligenza Artificiale ha già trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo. Questo evento è il nostro modo di avvicinare il pubblico al futuro, permettendo a tutti di toccare con mano prodotti e soluzioni che, in realtà, sono già parte del presente.”





Per tre giorni i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nel mondo dell’A.I., scoprendo come questa tecnologia sia parte integrante della vita quotidiana e come utilizzarla al meglio. Workshop tematici, sessioni demo, momenti di approfondimento e spiegazioni personalizzate, curate da ambassador e formatori, guideranno i clienti in un’esperienza dinamica e coinvolgente. All’interno dello store Euronics Bruno è possibile vedere e provare direttamente tutti i prodotti, confrontare le diverse soluzioni e toccare con mano le innovazioni tecnologiche. Il punto vendita non è solo un luogo dove acquistare, ma un vero e proprio laboratorio interattivo, dove la professionalità del personale guida il cliente in modo personalizzato, consigliando le soluzioni più adatte e rendendo ogni scelta consapevole. L’assortimento completo, unito alla competenza dei professionisti in store, rafforza il concept del negozio come spazio centrale per scoprire, testare e vivere la tecnologia, trasformando la visita in un’esperienza concreta e memorabile.

A supporto dell’iniziativa, Euronics Bruno ha coinvolto due creator specializzati: Antonino Gagliano, micro creator verticalizzato sul tech e sull’Intelligenza Artificiale e Daniela Gargano, UGC (User Generated Content) lifestyle e local. Due voci complementari che contribuiranno a raccontare il Festival AI sui social, unendo la prospettiva tecnologica a quella esperienziale e territoriale.





Programma dell’evento

Venerdì 17 ottobre – apertura dalle 16.00 alle 20.00, con inaugurazione ufficiale alle 18.00 alla presenza della direzione e dei partner.

16:00 – 20:00

• DJI & Insta – AI Vision: l’intelligenza prende quota (Workshop continuo)

• OPPO – AI Experience (Workshop continuo)

• Google – Pixel AI Lab: Il meglio dell’AI di Google a portata di mano (Workshop continuo)

16:30

• Dreame – AI Clean: l’intelligenza che si muove da sola

17:00

• LG – Experience: la TV intelligente che pensa a tutto

17:30

• Samsung – AI Experience: un modo nuovo di vivere la casa

18:00

• Microsoft – AI Lab: la produttività prende voce

• Apple – Demo sulla nuova gamma iPhone

18:30

• Haier – Smart Home: l’intelligenza che semplifica la vita





Sabato 18 ottobre – attività dalle 09.00 alle 20.00.

09:00 – 20:00

• OPPO – AI Experience (Workshop continuo)

• Google – Pixel AI Lab: Il meglio dell’AI di Google a portata di mano (Workshop continuo)

10:00

• Microsoft – AI Lab: la produttività prende voce

11:00

• Dreame – AI Clean: l’intelligenza che si muove da sola

11:30

• LG – Experience: la TV intelligente che pensa a tutto

12:30

• Samsung – AI Experience: un modo nuovo di vivere la casa

13:00

• Haier – Smart Home: l’intelligenza che semplifica la vita

16:30

• Dreame – AI Clean: l’intelligenza che si muove da sola

17:00

• Microsoft – AI Lab: la produttività prende voce

• LG – Experience: la TV intelligente che pensa a tutto

17:30

• Samsung – AI Experience: un modo nuovo di vivere la casa

18:30

• Haier – Smart Home: l’intelligenza che semplifica la vita





Domenica 19 ottobre – attività dalle 10.00 alle 20.00.

10:00 – 20:00

• OPPO – AI Experience (Workshop continuo)

• Google – Pixel AI Lab: Il meglio dell’AI di Google a portata di mano (Workshop continuo)

10:00

• Microsoft – AI Lab: la produttività prende voce

11:00

• Dreame – AI Clean: l’intelligenza che si muove da sola

11:30

• LG – Experience: la TV intelligente che pensa a tutto

12:30

• Samsung – AI Experience: un modo nuovo di vivere la casa

13:00

• Haier – Smart Home: l’intelligenza che semplifica la vita

16:30

• Dreame – AI Clean: l’intelligenza che si muove da sola

17:00

• Microsoft – AI Lab: la produttività prende voce

• LG – Experience: la TV intelligente che pensa a tutto

17:30

• Samsung – AI Experience: un modo nuovo di vivere la casa

18:30

• Haier – Smart Home: l’intelligenza che semplifica la vita

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti con un aperitivo incluso il 17 ottobre. Per tre giorni Palermo ospiterà un evento unico, che unisce formazione, intrattenimento e innovazione, portando al centro dell’attenzione i prodotti che hanno già fatto dell’Intelligenza Artificiale una realtà quotidiana.

