I Consiglieri Zicari e Spataro chiedono trasparenza e lanciano una proposta all’ Amministrazione: “Entro il 5 Aprile con possibilità di proroga fino al 30 giugno, il Comune di Agrigento deve inviare alla Regione il programma delle iniziative “che intende realizzare in collegamento all’evento Capitale della Cultura” con le risorse stanziate da tutto il Parlamento Regionale con la legge finanziaria, che per l’anno 2024 ammontano a 4 milioni.



Ne diamo notizia a tutte le associazioni perché ancora una volta il Comune tace, per approssimazione, confusione, poca trasparenza o peggio non sappiamo, ma vi poniamo rimedio. Il Comune ben conosce questo “tesoretto” perché lo ha già eroso per l’ organizzazione della Sagra del Mandorlo. Con quali criteri e modalità le associazioni posso avere la stessa possibilità? E noi Consiglieri? Noi come partito chiediamo, ai sensi dell’ultimo comma delle spese ammissibili, “manutenzione ordinaria, pulizia, e riparazione degli ambienti e dei luoghi da utilizzare per gli eventi” di ripristinare il Parco Icori di Agrigento, anche in sinergia con l’ente Parco, ed in questo modo restituire alla città uno spazio di enorme bellezza che può anche essere utilizzato per i concerti, così da risolvere anche il problema dell’aumento delle tariffe a Piano San Gregorio. Attendiamo fiduciosi una risposta dall’Amministrazione sulla nostra proposta e sulle modalità di coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione di iniziative collegate all’evento Capitale della Cultura.”





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.