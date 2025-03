Il progetto “L’era del digitale”, promosso dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, prosegue il suo percorso di crescita con l’inaugurazione di nuovi Punti di Facilitazione Digitale e conferenze open con scuole e associazioni. L’iniziativa, che mira a ridurre il divario digitale e a fornire supporto ai cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie, prevede una serie di incontri e attività sul territorio. Giovedì, alle 16.30, nella sala consiliare del municipio di Piedimonte Etneo, si terrà un incontro con gli operatori della Pro loco. A seguire, alle 18, l’attenzione si sposterà a Fiumefreddo di Sicilia, dove è previsto un confronto con l’associazione Botteghelle, presso la loro sede in via Roma. Venerdì 21, alle 9.30, sarà la volta dell’I.P.S. per i Servizi Alberghiero e Turistici “Rocco Chinnici” di Nicolosi, alle 12, incontro con i dipendenti comunali del Comune di Pedara. L’iniziativa “L’era del digitale” del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, si pone l’obiettivo di colmare il divario digitale, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di acquisire le competenze necessarie per utilizzare le tecnologie digitali; fornire un supporto duraturo ai cittadini, accompagnandoli nell’utilizzo delle tecnologie e rispondendo alle loro esigenze. E nel contempo, promuovere l’inclusione digitale, garantendo a tutti l’accesso alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

