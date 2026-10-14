Sarà interamente dedicata alla figura e all’eredità teologica di mons. Crispino Valenziano, illustre teologo e primo storico preside dell’istituzione, la solenne inaugurazione dell’anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre. La giornata di celebrazioni si aprirà alle ore 9.30 nella Cappella del Seminario Arcivescovile di Palermo con la Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e Gran Cancelliere della Facoltà.





I lavori proseguiranno nell’aula Magna della Facoltà con un momento accademico di altissimo rilievo ecclesiale e culturale, incentrato sulla Prolusione dedicata a mons. Valenziano, custode di una profonda visione del rapporto tra liturgia, arte e teologia. Il ricordo del primo preside sarà arricchito da autorevoli interventi istituzionali introdotti dall’attuale preside, don Vito Impellizzeri:

mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e Gran Cancelliere della Facoltà;



mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione;

mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone.

A suggellare l’omaggio alla memoria di mons. Valenziano sarà un momento di eccezionale valore artistico: la donazione alla Facoltà di due vetrate d’arte appositamente realizzate dal maestro Michele Canzoneri. Le opere rimarranno all’interno dell’istituto come segno tangibile e perenne della bellezza visiva applicata alla ricerca teologica.



In chiusura di cerimonia, mons. Corrado Lorefice presiederà la solenne consegna delle pergamene dei gradi accademici che sono stati conseguiti dagli studenti nel corso dell’anno accademico precedente.

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