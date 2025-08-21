Brindisi, 16 luglio 2025 – Un passo significativo verso l’inclusione sociale e lo sviluppo è stato compiuto nella giornata di lunedì 14 luglio 2025 con la sottoscrizione, presso la sede di FAILM Servizi Terziario a Tivoli, dell’Accordo di Adesione e Protocollo d’Intesa tra FAILM Servizi Terziario e DEM Development Entity Movement. L’incontro ha visto la partecipazione del Segretario Generale Nazionale di FAILM Servizi Terziario, Claudio Capodieci, e del Presidente Nazionale di DEM, Ismaila Tamba, affiancati dal Responsabile FAILM di Tivoli, Roberto Angeletti, e dal Referente FAILM di Roma, Zakaria Mohamed Ali.

Questo accordo strategico stabilisce l’adesione di DEM a FAILM Servizi Terziario come struttura tecnica e operativa in Italia e in Africa, con l’obiettivo primario di promuovere la dignità del lavoro, l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate e la difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori.

La collaborazione, si concentrerà sull’espansione dei servizi integrati offerti alle comunità africane sia in Italia che negli stati africani. Verranno potenziati gli “Uffici FAILM-DEM” che offriranno una gamma completa di servizi essenziali. Questi includeranno, ma non si limiteranno a, la formazione totale, che comprenderà formazione professionale e civico-linguistica, orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità.

Inoltre, gli uffici si dedicheranno all’omologazione e riconoscimento dei titoli di studio esteri e all’inclusione socio-lavorativa in ambito nazionale e internazionale. Le due organizzazioni si impegneranno congiuntamente nella partecipazione a bandi pubblici, convenzioni e progetti istituzionali a livello locale, nazionale e comunitario, oltre a collaborare nella costruzione di reti territoriali con enti pubblici, scuole, imprese, centri di accoglienza e altri stakeholder.

DEM – Development Entity Movement, con sede nazionale in Via Lucchese 63, Pisa, in quanto associazione internazionale africana e Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, apporta a questa partnership la sua vasta esperienza e il suo profondo impegno nell’inclusione socio-lavorativa, con una particolare attenzione al riconoscimento dei titoli di studio esteri e all’orientamento al lavoro per migranti e categorie svantaggiate. FAILM Servizi Terziario, con sede nazionale in Via Aspromonte 15, Brindisi, in qualità di Organizzazione Sindacale Nazionale, contribuisce con la sua expertise consolidata nella promozione della dignità del lavoro e nella difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori.

DEM potrà utilizzare il logo e il nome di FAILM Servizi Terziario nei progetti e nelle attività congiunte, previa autorizzazione formale, e si impegna a rispettare le linee guida etiche, sindacali e organizzative stabilite da FAILM. Sarà anche possibile per DEM proporre progetti autonomi da realizzare con il patrocinio FAILM, previa validazione della segreteria nazionale.

Questa sinergia rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una società più equa e inclusiva, con un focus particolare sul supporto e l’empowerment delle comunità africane. Le due organizzazioni si impegnano a operare con lealtà, trasparenza e buona fede, convinte che questa collaborazione strategica porterà a risultati concreti e duraturi per i lavoratori e le comunità più vulnerabili. L’accordo, testimonianza di un impegno congiunto per il bene comune, sarà depositato telematicamente presso i ministeri competenti e al CNEL, segnando l’inizio di un percorso condiviso di sviluppo e tutela sociale.

