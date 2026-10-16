Dal 16 al 18 ottobre, all’Una Hotels di Giardini Naxos, avrà luogo “StraOrdinary – Dove ogni gesto diventa valore”, quinta edizione della Convention organizzata da FarmàPlus, network di SOFAD Gruppo Farvima. Seguendo il “fil rouge” che da anni lega questi appuntamenti, la Convention metterà a fuoco il valore di prossimità al bisogno, del quale i farmacisti si fanno carico nel loro lavoro “ordinario”, che diventa “straordinario” per le persone che lo ricevono. FarmàPlus assicura alle farmacie che scelgono di aggregarsi (oltre 480 in Italia, 170 delle quali nella sola Sicilia), uno strumento operativo che consente di elevarne marginalità, efficienza, competenze, qualità dei servizi, per offrire risposte all’altezza delle nuove domande di salute.





Coinvolgendo una qualificata platea di farmacisti e autorevoli esponenti di aziende farmaceutiche, Università, Istituzioni pubbliche, la Convention punta a provocare una riflessione sugli strumenti con cui affrontare la rivoluzione che scuote società e servizio sanitario e sulla collaborazione di filiera. Le numerose relazioni previste analizzeranno dati e trend di mercato per identificare sfide e opportunità del canale e sviluppare nuovi paradigmi di collaborazione. Alle 9 di sabato 17 apriranno i lavori Gaetano Cardiel, presidente di Sofad, Claudio Ferroni presidente di Safar, Renato De Falco vicepresidente del Gruppo Farvima, Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi.





Nell’ambito di un programma denso di autorevoli presenze, alle 12 in punto di sabato 17 confronto clou della Convention: il prof. Giorgio Vittadini, discepolo di don Giussani, fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, ispiratore del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, fondatore della Compagnia delle Opere, presenterà un Rapporto sullo stato di salute del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo Sa Eccellenza monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Francesco Di Molfetta, consigliere d’amministrazione della Fondazione Banco Farmaceutico, e gli europarlamentari Ruggero Razza e Marco Falcone. Il Rapporto contiene un’indagine rigorosa sullo stato dell’arte della sanità italiana e una perorazione del ruolo che la cultura della sussidiarietà può assolvere per stringere un nuovo patto sociale e un’integrazione territoriale incentrata su corpi intermedi, mutualità e sussidiarietà, che sia in grado di affrontare il dilagante impoverimento sociale e sanitario, superare la frammentazione, tutelare l’universalismo delle cure. “Il Rapporto che il professor Vittadini illustrerà – ha osservato il presidente Cardiel – e su cui si confronterà con un parterre d’eccezione, in un’ottica di sussidiarietà, per il bene di tutti, con al centro pazienti, professionisti, cittadini, non lancia vuoti proclami, illustra idee e concrete azioni di riforma, al fine di temperare le fredde leggi della competizione e del mercato, valorizzando ruolo dello Stato e collaborazione fra gli attori, per coniugare equità, qualità, sostenibilità del sistema salute”.





Alessandro Bruschi, direttore generale di Sofad, ha aggiunto: “Siamo alla quinta edizione della Convention di FarmàPlus, network tra i primi in Italia, cui aderiscono ben 480 farmacie, 170 delle quali in Sicilia. Grazie a FarmàPlus, in virtù di politiche di acquisto comuni e accordi commerciali, le farmacie incrementano il margine, ottimizzano le vendite, acquisiscono soluzioni per servizi avanzati, per porsi all’altezza delle nuove domande di salute. Le numerose relazioni previste analizzeranno dati e trend di mercato per identificare sfide e opportunità del canale e sviluppare nuovi paradigmi di collaborazione di filiera. Abbiamo voluto intitolare “StraOrdinary Dove ogni gesto diventa valore”, per porre in risalto il valore di prossimità al bisogno – ha concluso il direttore Bruschi – del quale i farmacisti si fanno carico nel loro lavoro “ordinario”; un lavoro che diventa “straordinario” per le persone che lo ricevono”.

Luogo: Una Hotel, GIARDINI-NAXOS, MESSINA, SICILIA

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