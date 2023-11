Catania 11 novembre 2023 – È in arrivo la quarta giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023 e Farmitalia Saturnia è pronta ad aprire le porte del PalaCatania per il match in programma domani, domenica 12 novembre 2023 alle ore 20:00, contro Rana Verona.

A Catania si presenta una Verona che ha sulle spalle una partita in più, l’anticipo della quinta giornata contro Mint Vero Volley Monza disputato mercoledì scorso, in cui le due squadre si sono date battaglia e, anche se il campo ha promosso i monzesi che hanno vinto 3-1, gli scaligeri non hanno mai mollato facendo registrare percentuali di attacco e di ricostruzione di gioco di poco inferiori a quelle dei loro avversari. La squadra di coach Stoytchev arriva al PalaCatania a quota 4 punti in classifica, che valgono l’ottavo posto, uno in più rispetto ai biancoblu (3 punti e nono posto in classifica).

Un roster da non sottovalutare quindi, su cui è puntata tutta l’attenzione degli etnei, come racconta coach Cezar Douglas Silva: “Per noi domenica si presenta un’occasione da non perdere e dovremo esprimere il nostro gioco migliore. Verona è un avversario duro da affrontare, ma noi scenderemo in campo puntando al bottino pieno, tre punti conquistati davanti ai nostri supporter. Dovremo stare attenti al nostro gioco e al loro, per la qualità che esprimono in attacco e in battuta”. In questa settimana oltre agli allenamenti, i ragazzi di Silva, hanno avuto modo di osservare i loro avversari in azione, con sessioni video per valutare ogni singolo giocatore e capirne la tattica di gioco. Oggi pomeriggio i biancoblu torneranno al PalaCatania per un’altra sessione video e un allenamento che anticipa la giornata di domani quando, dopo la rifinitura, si attenderà solo il fischio d’inizio delle ore 20:00.

In occasione del match casalingo al PalaCatania saranno ospiti di Farmitalia Saturnia i volontari di Amnesty International che accoglieranno i supporter con un banchetto informativo che presenterà le loro campagne di sensibilizzazione volte al rispetto dei diritti umani.

Il botteghino del PalaCatania aprirà alle 17:00, ma in queste ore è possibile acquistare i biglietti in prevendita online e nei punti vendita Liveticket (€ 20 Tribuna A inferiore, € 15 Tribuna A superiore e Tribuna B, € 10 Curve).

