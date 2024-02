Si lavora di partita in partita e per la prossima Farmitalia Saturnia ha una sola opzione: vincere e conquistare il bottino pieno dei tre punti. Uscire vittoriosi dalla prima sfida salvezza contro Pallavolo Padova, in programma domani, mercoledì 14 febbraio alle 20:30 al PalaCatania, vale quanto o più di uno scudetto, perché per i biancoblu di Farmitalia Saturnia potrebbe garantire la permanenza nel campionato di volley più bello e più difficile al mondo, la SuperLega Credem Banca. Per questo già da giorni la società, lo staff tecnico, i giocatori e gli stessi supporter più affezionati, attraverso i loro canali, lanciano un appello alla città “sosteneteci e siate parte di questo momento storico per tutto il movimento pallavolistico siciliano”.

La lotta per la salvezza è infatti ancora tutta aperta. Allo stato attuale, per rimanere in SuperLega, la Saturnia ha bisogno di 6 punti, tanti sono quelli che la separano da Gioiella Prisma Taranto, la penultima in classifica e diretta concorrente per questa corsa alla permanenza nella massima serie della pallavolo. Due partite da vincere dunque, domani quella contro Padova e poi lo scontro diretto contro Taranto, nell’ultima sfida di Regular Season che si giocherà al PalaCatania e che potrebbe essere non solo la più decisiva, ma anche la più importante.

I biancoblu, dopo la prestazione contro Trento, che li ha visti sconfitti, ma non senza affrontare a testa alta i Campioni d’Italia, ieri sono tornati in palestra e al PalaCatania per gli allenamenti serrati che li porteranno fino all’appuntamento di domani sera, valido per l’ottava giornata di ritorno del Campionato.

“Non sarà semplice, ma noi siamo pronti anche a questo. – esordisce così coach Bua – Padova lottava per la salvezza, che ha raggiunto già diverse giornate fa. Di certo, questi giocatori giovani e grintosi, hanno ancora tanto da dimostrare in questo campionato e sono certo che non ci renderanno la vita facile. Ma anche noi non faremo sconti a nessuno, perché abbiamo bisogno di quei tre punti e li otterremo. Questo basta per garantire, a chi verrà a vederci, che domani quello a cui si assisterà sarà un vero e proprio spettacolo sportivo, in cui due squadre daranno il massimo, per raggiungere ognuno i propri obiettivi e per noi avere il nostro PalaCatania pieno sarà una carta in più da giocare”.

Per la sfida di domani al PalaCatania la società ha abbassato i prezzi dei tagliandi di accesso alla partita: Tribuna inferiore A € 20,00, tribuna superiore A e Tribuna B € 12,00, curve € 7,00.





Il botteghino sarà aperto a partire dalle 19:00, ma i ticket possono essere già acquistati in prevendita online e nei punti vendita convenzionati LiveTicket.

