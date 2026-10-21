Luciano Zuccarello, responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia Sicilia, si congratula con Cesare Marzullo, nuovo responsabile dell’organizzazione cittadina del partito a Catania, che gli subentra dopo la nomina a responsabile regionale. La nomina rappresenta un passaggio nel percorso di crescita e consolidamento del partito sul territorio etneo.





A Zuccarello, che negli ultimi anni ha lavorato alla strutturazione dell’organizzazione cittadina, il coordinatore e la dirigenza locale hanno rivolto un ringraziamento per l’impegno e l’attività svolta. “Desidero rivolgere a Cesare Marzullo i miei migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico. Sono certo che saprà proseguire il percorso di radicamento e organizzazione di Fratelli d’Italia a Catania, valorizzando il lavoro svolto e coinvolgendo nuove energie – dichiara Luciano Zuccarello – Lascio questo ruolo con gratitudine per l’esperienza maturata e per la collaborazione con il coordinamento e con tutta la dirigenza cittadina. L’ incarico regionale rappresenta una responsabilità importante, che sto affrontando con lo stesso spirito di servizio e con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito in Sicilia”.





Da parte sua, Cesare Marzullo ha ringraziato Zuccarello per il lavoro svolto e per la collaborazione che proseguirà anche nel nuovo assetto organizzativo. “Ringrazio Luciano Zuccarello per il lavoro svolto in questi anni, per l’impegno profuso nella crescita e nel consolidamento del partito a Catania e per la disponibilità dimostrata – afferma Marzullo – Sono certo che potremo continuare a lavorare insieme, in particolare attraverso la collaborazione con il Dipartimento regionale Organizzazione, per promuovere le politiche di Fratelli d’Italia con iniziative sul territorio, eventi e gazebo di informazione e incontro con i cittadini”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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