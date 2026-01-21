Si chiama “Io marte tu mercole” il nuovo spettacolo con cui Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli si raccontano al pubblico, portando sul palco la loro relazione reale, fatta di complicità, differenze, melodie e tante risate; lei imprevedibile, lui esplosivo, lei profonda, lui diretto, lei parla, lui ascolta…lei parla, lui forse ascolta…lei parla ancora…lui ha smesso di ascoltare da un bel po’.

Uno spettacolo che arriva in Sicilia grazie alla RB Spettacoli e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, che sarà a al teatro Orione di Palermo mercoledì 8 aprile e al teatro Ambasciatori di Catania giovedì 9. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.





Già disponibili i biglietti che potranno essere acquistati su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.

Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli e Federica Camba tra uno sketch ed un racconto, un pizzicotto ed una carezza, attraversano le grandi domande dell’amore… Chi ha ragione? Chi ha sbagliato? Chi ha lasciato il dentifricio aperto? E soprattutto: chi lo ha detto che per capirsi bisogna essere uguali? Perché, alla fine, i rapporti di coppia sono sempre tutto il contrario di tutto, continui e cortocircuiti tra pianeti lontani: ‘Io Marte, tu Mercole’.

Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

