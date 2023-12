Festa dell’Immacolata a Siracusa, ecco cosa cambia nella viabilità in Ortigia

di Press Service

06/12/2023

In occasione della festa dell’Immacolata, per permettere lo

svolgimento in sicurezza della processione, il settore Mobilità ha emesso un’apposita

Ordinanza che riguarda la viabilità in Ortigia.

Nel dettaglio, dalle 13 alle 24 di venerdì 8 dicembre vengono disposti il divieto di sosta con

rimozione coatta ambo i lati e il divieto di transito regolamentato dalla Polizia Municipale, al

passaggio della processione, lungo le sotto elencate vie: piazza S.Filippo, via della Giudecca,

via della Maestranza (tratto interposto tra via della Giudecca e piazza Corpaci, via Gargallo

(tratto interposto tra piazza Corpaci e via dei Mergulensi), via dei Mergulensi (tratto

interposto tra via Gargallo e via dei Santi Coronati), via dei Santi Coronati, via della

Maestranza (tratto interposto tra via dei Santi Coronati e via Roma), piazza Archimede, via

Roma (tratto interposto tra piazza Archimede e piazza Minerva), piazza Minerva, piazza

Duomo, via Landolina, via del Collegio, largo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, via Ruggero

Settimo, Largo Porta Marina, via Savoia, Largo XXV Luglio, corso Matteotti, piazza

Archimede, via della Maestranza (tratto interposto tra piazza Archimede e via della

Giudecca), via della Giudecca, piazza S. Filippo.

