Si apre l’ideale sipario, giovedì 26 ottobre alle 20,30, nello Spazio Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa, sul Festival Internazionale Dissidanza, rassegna multidisciplinare di danza contemporanea organizzata dal Centro coreografico L’Espace di Palermo con il sostegno di Ministero del Lavoro, Assessorato regionale alla Famiglia attraverso il progetto Promuoviamo Salute, EU Erasmus plus progetto IN.TO.DA.TE, Instituto Cervantes, Xinergie, Institut Français, Quarto Tempo Spazio Idee. Due le novità rispetto al palinsesto originario: la prima è la presenza, in occasione dell’Aftertalk che seguirà gli spettacoli, di Dominique Mercy, leggenda del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, originariamente prevista in videocollegamento. Mercy incontrerà il pubblico e risponderà a domande e spunti da e per la platea. In secondo luogo, la compagnia padrona di casa Zappulla DMN si esibirà in apertura in sostituzione di Achraf Harkaoui-Shems’y-Salè, che dal Marocco avrebbe dovuto portare in scena la performance dal titolo Freak. Il danzatore è dovuto restare in Marocco per il mancato rilascio dei visti, nella stretta del traffico aereo decisa per l’inasprirsi della crisi mediorientale. Una vicenda che Giovanni Zappulla, direttore dell’omonima compagnia organizzatrice, definisce “pur senza entrare nel merito di considerazioni politiche impossibili, paradossale e preoccupante: all’arte fermata dalla burocrazia e dalla tensione viene negato il proprio ruolo di ponte e canale privilegiato di dialogo. Senza considerare le miglia che separano il Marocco dalla Palestina e il prestigio mondiale riconosciuto del danzatore assente, interprete di una scuola segnata dall’eredità circense francese, capace di coniugare la drammaturgia teatrale della danza con la cifra acrobatica tipica delle arti circensi”. Lo spettacolo messo in scena da Zappulla è un estratto di venti minuti dal suo Wunderkammer, danzatrici Annachiara Trigili, Roberta D’Ignoti, Roberta Xafis; effetti sonori di Giovanni Zappulla e Antonio Bollito. Dopo Zappulla DMN, l’attesissimo appuntamento con la Compagnia Merighi – Mercy (Wuppertal, Germania) con WAK.NTR Rehab Reloaded. Eredi legittimi del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, i due direttori Pascal Merighi e Thusnelda Mercy rappresentano l’ultima generazione di coreografi che ha lavorato con la Bausch mentre era ancora in vita. Custodi della tradizione, nel rinnovamento. In scena il danzatore Jan Möllmer. Allo spettacolo seguirà l’Aftertalk con gli stessi artisti e la conversazione Dominique Mercy, padre di Thusnelda.

