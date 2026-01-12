«È ormai ufficiale. Con la pubblicazione in Gazzetta, diventa concreta una misura attesa da anni dai lavoratori della SAS provenienti dal bacino degli ex PIP». Lo dichiara Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, commentando la norma inserita nella Finanziaria regionale approvata a dicembre.

Il provvedimento prevede l’aumento a 25 ore lavorative settimanali, segnando un passo avanti significativo rispetto alle condizioni precedenti.





«È chiaro – sottolinea Figuccia – che si sarebbe potuto fare anche di più, ma oggi possiamo dire con certezza che, grazie a un impegno politico costante e concreto, si è raggiunto un risultato reale. Dopo anni di battaglie, di attese e di promesse rimaste tali, arrivano finalmente risposte ufficiali».

Un risultato che assume un valore particolare perché arriva nero su bianco, dopo la pubblicazione in Gazzetta, e che consente ai lavoratori della SAS, provenienti dal bacino degli ex PIP, di vedere riconosciuto un incremento sostanziale delle ore di lavoro, con ricadute dirette sul piano economico e della dignità professionale.

«Questo – conclude il Deputato Questore – è il segno che quando si lavora seriamente, senza chiacchiere e senza illusioni, i risultati arrivano. La politica deve servire a questo: trasformare le rivendicazioni in atti concreti».

