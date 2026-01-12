Il Comune di Riposto è tra gli enti ammessi a finanziamento nell’ambito delle misure regionali per la riparazione e la ricostruzione di infrastrutture pubbliche danneggiate da eventi calamitosi verificatisi nel corso del 2025. Con apposito decreto, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha assegnato al Comune di Riposto un contributo pari a 366.501,41 euro a fronte delle 181 istanze complessivamente presentate, delle quali solo 79 sono state ammesse a finanziamento. Le somme riconosciute fanno riferimento a interventi già realizzati dal Comune in regime di somma urgenza, resisi necessari per fronteggiare situazioni di pericolo immediato per la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio. Opere indispensabili e non rinviabili che, in assenza del finanziamento regionale, avrebbero inevitabilmente generato debiti fuori bilancio a carico dell’ente.





“Questo finanziamento – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – consente di dare copertura economica a interventi urgenti che il Comune ha dovuto realizzare immediatamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Parliamo di lavori indispensabili, effettuati in condizioni di emergenza e che, senza il riconoscimento regionale, si sarebbero tradotti in debiti fuori bilancio. È un risultato importante, ottenuto in un contesto molto selettivo, che premia il lavoro tecnico-amministrativo svolto e la tempestività con cui siamo intervenuti”. L’amministrazione comunale prosegue così la propria azione di tutela del territorio e di salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente, continuando a intercettare risorse per affrontare le conseguenze delle calamità naturali e ridurre l’impatto economico sulle casse comunali.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.