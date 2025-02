Ho chiesto al governo regionale di accelerare le procedure per la definizione delle convenzioni che consentono di utilizzare il personale ex PIP transitato in SAS all’interno delle strutture sanitarie e a all’interno delle aziende ospedaliere: Villa Sofia- Cervello, Policlinico di Palermo, Assessorato della Salute e Azienda Ospedaliera Provinciale. Queste possono essere, in tempi immediati, sede di utilizzo del personale ex PIP transitato in SAS.

Bisogna poi procedere celermente alla convenzione delle società controllate dalla regione al fine di consentire l’utilizzo del personale all’interno di servizi strategici per il buon funzionamento dell’amministrazione regionale.

E’ opportuno sveltire le procedure in modo da avviare la fase successiva che possa consentire di aumentare il numero delle ore prestate da questo personale.

Serve, infine, definire lo scorrimento degli ultimi soggetti in graduatoria al fine di garantire il transito di tutti i soggetti aventi diritto mantenendo all’interno del bacino coloro che per scelta o per opportunità desiderano permanere.

Lo afferma il deputato questore all'Ars on. Vincenzo Figuccia.





