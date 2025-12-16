Messina – «Esprimo il mio più sentito ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che, nella mattinata del 13 dicembre, sul viadotto autostradale in prossimità dello svincolo Messina Giostra, hanno evitato una tragedia salvando la vita a un uomo in grave stato di alterazione emotiva».





Lo dichiara Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, commentando l’intervento delle Volanti e della Polizia Stradale che hanno operato in condizioni di estremo rischio, con l’uomo già oltre il guardrail e in bilico nel vuoto.





«Gli agenti – prosegue Figuccia – hanno affrontato minuti drammatici dimostrando sangue freddo, capacità operativa e una straordinaria umanità. In una situazione ad altissimo rischio, a circa 50 metri di altezza e con traffico veicolare ancora in transito, non hanno esitato a esporsi personalmente pur di salvare una vita umana».





Nel corso dell’operazione, svolta con una perfetta intesa operativa, l’uomo è stato immobilizzato e riportato in sicurezza sulla carreggiata, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario. Alcuni agenti hanno riportato lesioni guaribili in pochi giorni.





«Questo intervento – conclude il Deputato Questore – rappresenta il volto migliore delle Forze dell’Ordine: donne e uomini che, nel silenzio e con un senso del dovere encomiabile, ogni giorno servono lo Stato e i cittadini, spesso a rischio della propria incolumità. Sono esempi concreti da seguire, soprattutto per le nuove generazioni, perché il futuro delle nostre comunità passa anche dal loro impegno e dal loro sacrificio».

