



Il Segretario Provinciale del Psi di Palermo,Dr Oscar Oddo,

esprime la più ferma condanna per le gravi minacce di morte rivolte alla Sindaca Maria Terranova.

Siamo vicini alla Sindaca e alla sua famiglia, certi che non saranno l’odio e l’intimidazione a fermare l’impegno democratico e il lavoro per la città.

La violenza e le minacce non appartengono al confronto politico e vanno respinte con determinazione e unità.

A Maria Terranova va la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno istituzionale di tutto il Psi

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.