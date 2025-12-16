L’associazione Con.Vi.Vi. L’Autismo APS ha donato 435 calendari ai bambini disabili delle scuole di Monreale, Villaciambra, San Cipirello e dell’istituto “Armaforte” di Altofonte. I calendari sono stati regalati da “Perfetti Van Melle”.

Il direttivo dell’associazione ha deciso di donare un sorriso ai bambini con fragilità che frequentano le scuole del territorio.

“Abbiamo pensato – ha detto il presidente Loredana Chiamone – che spesso ai bambini disabili non si pensa in prima battuta e, invece, noi siamo partiti da loro. Abbiamo ricevuto tanti abbracci, sorrisi e calore che si sono trasformati in un dono prezioso per noi. Abbiamo voluto che una tradizione si trasformasse in un atto d’amore e siamo orgogliosi di esserci riusciti”.





