Sabato prossimo 20 dicembre, alle ore 18, all’interno della manifestazione Winter Books, allo spazio Noz (Nuove officine Zisa) in via Paolo Gili 4, sarà presentato “Svelato l’arcano. Un viaggio tra le minchiate siciliane” di Gaetano Basile, edito da Kalós. Dialogano con l’autore Mario Azzolini e Stefano Piazza. Un libello polemico-satirico, Basile lo definisce un pamphlet, in cui vengono svelate alcune fake news presenti nella storia siciliana, ovvero fatti e racconti rimasti nella memoria collettiva senza che siano realmente avvenuti o con importanti variazioni. L’autore racconta le notizie taroccate di vicende storiche siciliane di ieri e di oggi. Ed ecco sfilare i giganti di Sicilia, i coccodrilli di Palermo, Aretusa, la via Gioiamia, la cassata, il tesoro della Zisa, i Beati Paoli, la spada di Bonello e tante altre storie in cui Basile si diverte a recuperare l’origine della versione falsa e il suo successo nel tempo.

Luogo: Noz (Nuove officine Zisa), Via Paolo Gili , 4 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

