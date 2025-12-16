Un messaggio di pace, speranza e inclusione prende forma grazie ai più giovani. È questo il cuore di “Un Albero per la Pace”, l’iniziativa che ha coinvolto gli istituti scolastici catanesi di San Giovanni La Punta e Tremestieri Etneo, promossa dal Parco Commerciale Le Zagare e dal Centro Commerciale Le Ginestre.

Il progetto nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione sui valori della convivenza civile e della solidarietà internazionale, affidando ai bambini e ai ragazzi il compito di raccontare, attraverso la creatività, la visione di un futuro più giusto. Dopo un percorso condiviso con gli insegnanti, ogni classe ha realizzato un albero di Natale decorato con disegni, frasi e simboli ispirati alla pace, al rispetto reciproco e alla fratellanza. La risposta degli istituti scolastici è stata significativa, trasformando l’iniziativa in un vero momento di partecipazione collettiva. Le opere realizzate testimoniano l’impegno educativo delle scuole e la sensibilità delle nuove generazioni verso temi di forte attualità sociale. Ogni alberello diventa così un messaggio che supera i confini locali, parlando a una comunità più ampia e universale.

Dallo scorso 8 dicembre e fino al prossimo 6 gennaio, gli alberi saranno esposti nelle gallerie dei due centri commerciali, dove cittadini e visitatori potranno ammirare i lavori durante il periodo delle festività natalizie. Un’occasione non solo decorativa, ma anche di riflessione, che trasforma, ancora una volta, gli spazi di shopping in luoghi di incontro e condivisione. Il progetto prevede, inoltre, una fase dedicata alla valorizzazione degli elaborati. Una giuria tecnica valuterà gli alberelli sulla base di criteri quali creatività, originalità e coerenza con il messaggio di pace, affiancata dal voto del pubblico che può essere espresso dagli utenti attraverso i siti web dei due centri commerciali.

«Con questa iniziativa – spiegano Sergio Lo Giudice e Sonia Chillà, rispettivamente direttore e referente marketing del Parco Commerciale Le Zagare – abbiamo voluto dare spazio alla voce dei più giovani, ricordando quanto il ruolo della scuola sia centrale nella costruzione di una società fondata sul dialogo e sul rispetto. I centri commerciali diventano così luoghi capaci di veicolare messaggi positivi e di forte valore sociale».

A sottolineare il significato dell’iniziativa anche l’attenzione al territorio: «Il coinvolgimento attivo delle scuole – aggiunge Fabio Arena, direttore del Centro Commerciale Le Ginestre – conferma la volontà di creare un legame concreto con la comunità locale, valorizzando percorsi educativi che mettono al centro i bambini e i ragazzi come protagonisti di un cambiamento culturale basato sui valori della pace e dell’inclusione».

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social dei due centri commerciali e i siti internet www.parcolezagare.it e www.leginestreweb.it attraverso i quali è possibile votare l’albero della pace più originale.





