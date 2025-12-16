Riflettere su ciò che mangiamo, su come scegliamo il cibo e su cosa questo dice di noi, delle nostre relazioni e della nostra società. È questo l’obiettivo di “Nutrimenti. Percorsi di educazione alimentare per una comunità che cresce”: si tratta di un ciclo di tre incontri gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza, che si svolgeranno nella Villa Belvedere di Acireale (sala Pinella Musmeci), domani 17 dicembre, il 18 e il 29 dicembre 2025.

“NutriMenti” è organizzato dal Consorzio di cooperative sociali Il Nodo, in collaborazione con la Città di Acireale, ed è finanziato dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali. Nel corso degli incontri, il tema dell’alimentazione sarà affrontato da tre punti di vista: sociale, perché il cibo è strumento di inclusione, legame fra generazioni, culture e comunità; scientifico, a proposito dei miti da sfatare sull’alimentazione e sulle buone pratiche quotidiane; pratico, infine, con laboratori esperienziali per scoprire l’olio e il pane come simboli di condivisione, tradizione e benessere.

Saranno coinvolti famiglie, giovani, migranti, educatori e cittadini in un percorso che unisce riflessione, convivialità e partecipazione attiva, con un’attenzione speciale ai temi dell’ educazione alimentare, della salute e della coesione sociale.

Il programma

Il ciclo di eventi si aprirà con la tavola rotonda “Sociologia del cibo: alimentazione, salute, povertà e stili di vita”, in programma domani, mercoledì 17 dicembre, dalle 9 alle 13. Sarà un confronto tra accademici, operatori sociali e sanitari su come il cibo rappresenti oggi un indicatore sociale e culturale, e su come la povertà materiale ed educativa incida sulle scelte e sulle abitudini alimentari.

Interverranno: il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo; la vicesindaca di Acireale Valentina Pulvirenti; Giuseppe Cicero, agronomo; Eloise Pulvirenti, UniCt; Rosanna La Carrubba, Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell’Asp di Catania; Salvatore Cacciola, sociologo; Francesco Ancona, agronomo di Agrinova bio 2000.

Giovedì 18 dicembre sarà la volta dell’incontro “Oltre il gusto: educazione alimentare tra benessere e intercultura”, dalle 15 alle 19. Si tratterà di un approfondimento scientifico sui disturbi dell’alimentazione e sulla salute legata al cibo. Si parlerà anche del lavoro educativo interculturale legato all’alimentazione nelle Comunità alloggio e in famiglia.

Interverranno: Carmela Licciardello, psicologa dell’Asp di Catania; Tecla Pace, biologa e nutrizionista dell’Asp di Catania, e Bruna D’Angelo, pedagogista del Consorzio il Nodo, Aifcom.

Seguirà la masterclass teorico-pratica “Degustare l’olio, conoscere il territorio”, guidata da Giuseppe Cicero, agronomo e capo panel regionale del Comitato di assaggio dell’Olio Igp Sicilia.Una degustazione sensoriale, accompagnata da spiegazioni sul valore nutrizionale, culturale e simbolico dell’olio.

Lunedì 29 dicembre, infine, sempre dalle 15 alle 19, si terrà l’incontro “Prevenire mangiando bene: salute, educazione e agricoltura al centro”, dedicato interventi di prevenzione ai disturbi alimentari portati avanti dal dipartimento Prevenzione dell’Asp di Catania, e alle politiche regionali di investimento su salute e agricoltura.

Interverranno: i deputati regionali Nicola D’Agostino e Dario Daidone; Fabio Brogna, direttore dell’Asp di Catania; Tiziana Galano, anche lei dell’Asp; Elisabetta Marzullo, neuropsichiatra infantile, referente del servizio Disturbi nutrizionali e dell’alimentazione del SIAn dell’Asp; Walter Cricri, agronomo e direttore dell’Inap (Istituto nazionale assaggiatori di pane). Invitato a partecipare anche l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino.

A seguire, la masterclass “Il pane e i suoi significati”, guidata da Walter Cricri e da Giuseppe Cicero.





(Foto di <a href=”https://pixabay.com/it/users/couleur-1195798/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1281053″>Couleur</a> da <a href=”https://pixabay.com/it//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1281053″>Pixabay</a>)

Luogo: Villa Belvedere (sala Pinella Musmeci), Villa Belvedere, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.