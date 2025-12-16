Il Coordinamento Provinciale della Lega – Salvini Premier ritiene necessario intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione rispetto al quadro politico e amministrativo del Comune di Francofonte e, in particolare, in relazione all’esperienza dell’amministrazione guidata dal sindaco Lentini.

Da tempo il contesto politico locale è profondamente turbato, e di pari passo sono mutati gli assetti e gli equilibri politici nell’intera provincia.

Occorre sottolineare come l’attuale situazione amministrativa non sia riconducibile, né sul piano politico né su quello valoriale, alla linea e ai principi della Lega.

Molti dei vecchi riferimenti politici risultano oggi collocati in altri schieramenti, mentre permangono assetti ormai superati, incapaci di rispondere alle esigenze della comunità.

Tale valutazione si inserisce in un quadro oggettivamente critico: il Comune di Francofonte è attualmente oggetto di indagine da parte della commissione prefettizia per presunte infiltrazioni mafiose e sembra attraversare gravi difficoltà economico-finanziarie, che impongono una riflessione seria, responsabile e priva di ambiguità.

In questo contesto, la Lega – Salvini Premier non può che prendere atto dell’immobilismo politico-amministrativo degli ultimi anni e, con senso istituzionale, prendere formalmente le distanze da quella stagione politica.

La nostra è una scelta di coerenza e trasparenza verso i cittadini, non dettata da polemiche ma dalla volontà di contribuire a un reale percorso di discontinuità e risanamento.

In tale ottica, esprimiamo attenzione e vicinanza a quelle componenti dell’opposizione che hanno dimostrato impegno, serietà e capacità di proposta alternativa.

In particolare, riconosciamo il valore politico e umano dell’azione portata avanti dall’ex candidata sindaco Valentina La Rocca e dal gruppo da lei coordinato, che ha rappresentato e continua a rappresentare, con coerenza e continuità, un punto di riferimento credibile per una diversa visione di governo della città.

Il Commissario Provinciale desidera inoltre ringraziare l’ex coordinatore Marco Mangano per il lavoro svolto negli anni con dedizione e senso di appartenenza al partito, contribuendo a radicare la presenza della Lega sul territorio.

Contestualmente, si comunica che per il Comune di Francofonte viene nominato Commissario della Lega – Salvini Premier il dott. Salvo Cannata, Consigliere provinciale delegato, con il compito di accompagnare una fase di riorganizzazione politica, ricostruzione e rilancio, nel rispetto dei valori di legalità, buon governo e vicinanza ai cittadini.

La Lega – Salvini Premier continuerà a operare con responsabilità, chiarezza e spirito costruttivo, convinta che solo attraverso un netto cambio di passo sia possibile restituire a Francofonte una prospettiva di sviluppo, legalità e fiducia nelle istituzioni.

On. Pippo Laccoto

Commissario Provinciale





