Palermo – Soddisfazione per l’ approvazione della finanziaria regionale arriva dal Deputato Segretario On. Rosellina Marchetta che ha seguito da vicino tutta la finanziaria.

“Sono soddisfatta tenuto conto che alcune mie proposte sono state accolte e ritenute utili per la comunità – ha dichiarato l’ On. Rosellina Marchetta – mi riferisco alla proposta di creare le culle per la vita in ogni capoluogo di provincia, un servizio utile per salvaguardare la vita dei neonati contro l’ abbandono, ma anche alla possibilità da parte dell’ Assessorato alla Salute di fornire dei fibrillatori a tutti i comuni siciliani con una popolazione fino a 5000 abitanti, altri interventi di mia iniziativa sono previsti in diversi comuni del territorio siciliano dopo aver ascoltato le esigenze locali di sviluppo, assistenza, solidarietà e di tutela artistica-culturale, sono stanca – ha concluso l’ On. Marchetta – ma sicura di aver dato dato con impegno e responsabilità un contributo per lo sviluppo della nostra terra, ringrazio tutti i colleghi che hanno apprezzato le mie proposte in un’ ottica di grande collaborazione”.

