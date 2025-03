PALERMO 18 MAR – “Continua l’incessante opera dell’Amministrazione Comunale di Palermo nei confronti dei quartieri periferici della città”.

Questo il commento del Consigliere della Seconda Circoscrizione Giuseppe Piazzese (Lavoriamo per Palermo) in merito alla consegna dei lavori per i lavori di riqualificazione dello Sperone finanziati con i fondi ex-GESCAL.

“La consegna dei lavori di oggi è il naturale epilogo dell’impegno del Sindaco,della Giunta, del Consiglio Comunale e del Consiglio della Seconda Circoscrizione nell’utilizzo di fondi che erano inutilizzati da troppo tempo e che rimodulati sono stati prontamente inseriti nei progetti cantierabili.”

Conclude Piazzese: “Finalmente i fondi ex-GESCAL si trasformano da meri numeri scritti su progetti in azioni concrete per il territorio. Lo Sperone continua ad essere oggetto di attenzioni per uno sviluppo urbano che permetta la sua piena integrazione con il resto della città”.

