In occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua”, il Parco Commerciale Le Zagare si impegna concretamente a sensibilizzare la propria clientela sul tema della sostenibilità ambientale, del riciclo e della riduzione dell’utilizzo della plastica. Il prossimo 22 marzo, data dell’importante ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, lo shopping center di San Giovanni La Punta metterà a disposizione di tutti il “punto acqua” inaugurato nel 2023. Un’iniziativa volta a incentivare le buone pratiche green e a promuovere in modo concreto e responsabile l’utilizzo di risorse naturali. Per l’intera giornata di sabato, dunque, cittadini, visitatori e clienti potranno usufruire gratuitamente dell’acqua potabile depurata, con l’invito a dotarsi di contenitori riutilizzabili, riducendo così l’impatto ambientale delle bottiglie di plastica monouso. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più ampio di sostenibilità che il parco commerciale porta avanti da ormai diversi anni e che ha visto, tra le altre iniziative, l’installazione del punto di raccolta della plastica e degli eco-compattatori per il conferimento delle bottiglie in PET, dispositivi ecologici a servizio dei cittadini dell’intero comprensorio etneo.

«La Giornata Mondiale dell’Acqua – spiegano Sergio Lo Giudice e Sonia Chillè, rispettivamente direttore e responsabile marketing del Parco Commerciale Le Zagare – è una data simbolica che ci invita a riflettere sull’importanza di questo bene prezioso e sulla necessità di proteggerlo per le generazioni future e per il bene del pianeta. Con questa iniziativa, vogliamo dare un esempio tangibile di come, anche con gesti semplici, possiamo fare la differenza nella lotta contro l’inquinamento. Durante l’intera giornata del 22 marzo, i visitatori potranno usufruire del punto acqua e, al contempo, raccogliere informazioni e suggerimenti su come ridurre l’impatto ecologico nelle loro abitudini quotidiane».

Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.parcolezagare.it e i canali social dello shopping center.





