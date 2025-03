Il caso STM sarà discusso al ministero del Made in Italy alle ore 12 del prossimo 3 Aprile. L’incontro sarà presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

La convocazione è appena arrivata ai sindacati che si dicono soddisfatti per il risultato raggiunto.

“Era l’obiettivo dei tantissimi lavoratori e lavoratrici che il 18 Marzo hanno manifestato davanti Palazzo d’Orleans, sede della Regione Siciliana per chiedere proprio l’impegno di un tavolo romano. Ci sono voluti mesi e mesi di pressioni ma finalmente i lavoratori sono riusciti ad ottenere un passo in avanti in questa delicata vertenza di tutto il territorio”. Dichiara il coordinatore nazionale Fismic, Saro Pappalardo.

“Adesso vogliamo conoscere il piano industriale di STM. Andiamo con la consapevolezza che la situazione è complessa, ma ribadiamo che è inaccettabile continuare a parlare di ridimensionamento. Sarà necessaria tutta la nostra determinazione e capacità, vogliamo un fronte comune con le Istituzioni che ci porti ad avere garanzie sul piano produttivo e tecnologico e garanzie sul piano occupazionale di questa importantissima realtà produttiva del nostro paese”, conclude Saro Pappalardo.









