Manfredi Barbera, Ceo dei Premiati Oleifici Barbera è stato inserito dalla rivista Forbes tra i cento top manager d’Italia.

“Ci sono riconoscimenti – spiega Barbera – che raccontano più di mille parole ed essere stato inserito tra i 100 manager che stanno ridefinendo la leadership del futuro rappresenta per me e per tutta la famiglia Barbera un immenso orgoglio. Dietro questo traguardo ci sono cinque generazioni di storia, una visione internazionale e un legame profondo con la nostra terra. Innovazione, sostenibilità e identità sono le basi su cui ogni giorno costruiamo il nostro cammino, portando l’olio siciliano nel mondo con orgoglio. Quest’uiltimo riconoscimento e’ per noi

un segnale importante che premia un modello d’impresa capace di guardare avanti, senza mai dimenticare da dove veniamo”

