“Cinque giornate in più per operaie e operai forestali. Grazie all’emendamento votato oggi in Commissione Bilancio e in attesa dell’auspicata approvazione definitiva di questa misura all’Ars, resteranno destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi, alla protezione dell’ambiente e alla lotta al dissesto idrogeologico, risorse già stanziate per queste finalità. Saranno, infatti, utilizzati 8 milioni di euro risparmiati in forza del fatto che circa mille lavoratrici e lavoratori sono andati in pensione nel corso dell’anno. Da un lato siamo dunque soddisfatti del risultato conseguito in Commissione, cui esprimiamo il nostro apprezzamento. Dall’altro, però, ci sembra doveroso ribadire il nostro allarme per l’innalzamento dell’età media e la sempre più evidente carenza negli organici della Forestale in Sicilia”.

Enzo Savarino, segretario generale della Uila Sicilia, commenta così l’esito dell’esame in Commissione regionale Bilancio per una proposta di emendamento sul “potenziamento dell’attività forestale”. L’esponente sindacale aggiunge: “Già oggi in virtù delle battaglie condotte dalla Uila e dal sindacato unitario sono 174, 124 e 101 i giorni lavorativi garantiti ai cosiddetti centocinquantunisti, centounisti e settantottisti. Diventeranno 179, 129 e 106 qualora l’Assemblea trasformasse in legge l’ulteriore aumento di cinque giornate. Un significativo passo avanti, ma resta ancora molto da fare. Vogliamo ribadire, infatti, che il nostro obiettivo è assicurare a tutti 179 giornate come passaggio intermedio in vista del traguardo finale che era e resta l’approvazione di una riforma della Forestale fondata su ricambio generazionale e aumento degli organici, stabilizzazione e valorizzazione dei lavoratori. Un investimento nel futuro della Sicilia!”





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