Palermo, 13 giugno 2025 – “Forza Italia Giovani Palermo dice basta alla sofferenza dei cavalli costretti a trainare carrozze per turisti sotto il sole rovente della nostra città. Scene che, oltre ad essere anacronistiche, sono profondamente ingiuste e disumane. È il momento di voltare pagina”. A parlare è Orazio Rubino, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Palermo, che interviene sulla questione delle cosiddette “carrozze degli gnuri”, ancora oggi in circolazione nel centro storico del capoluogo siciliano. “Negli anni – continua Rubino – non sono mancate tragedie: cavalli stramazzati sull’asfalto per il caldo o per sfinimento. Palermo non può più tollerare queste immagini agghiaccianti. Ci faremo portavoce di un cambiamento culturale e amministrativo: proponiamo che le carrozze vengano sostituite con mezzi elettrici, in grado di garantire un’esperienza turistica sostenibile e, soprattutto, rispettosa della dignità animale”. Rubino fa inoltre riferimento a un progetto già avviato in passato dal Comune di Palermo: “Ci risulta che un’ipotesi di riconversione fosse stata messa nero su bianco. Compulseremo l’amministrazione e chi ha responsabilità politica per capire che fine abbia fatto quel progetto e chiedere che venga attualizzato, finanziato e attuato una volta per tutte”. “Non possiamo più voltare lo sguardo. Forza Italia Giovani si schiera dalla parte del buon senso, dell’innovazione e del rispetto per gli animali. È una battaglia di civiltà”, conclude Rubino.

