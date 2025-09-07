Apprendiamo ancora una volta con sgomento dell’ ennesimo episodio di violenza consumato nel nostro territorio, questa volta subito da 2 giovani turiste ungheresi, abusate da 3 ragazzi irregolari di origine nord-africana.

Siamo ormai alla conta giornaliera di gravi episodi di criminalità che ledono l’immagine della città, oggi con grande vocazione turistica, ma soprattutto preoccupano e spaventano tanti cittadini onesti con una percezione di insicurezza dilagante.

Una scia di violenza senza precedenti in una città dove anche le forze dell’ordine che lodiamo per il loro impagabile lavoro e servizio, non riescono più ad avere il controllo della situazione e lamentano carenze di risorse e strumenti per poter fronteggiare una portata così vasta di criminalità e violenza.

Al di là dei numeri snocciolati dalle istituzioni sulla diminuzione dei reati, la realtà nel territorio catanese è ben diversa e necessità di interventi risolutivi da parte del governo nazionale, regionale e da tutte le istituzioni preposte.

Riteniamo che siamo di fronte ad una vera emergenza sicurezza a Catania e pertanto mi farò carico di sollecitare sia al Prefetto di Catania che al governo, attraverso ivertici nazionali del partito, l’invio di uomini, risorse e mezzi e l’impegno a costituire una commissione speciale sul fenomeno sicurezza a Catania, per valutare tutte le iniziative necessarie e utili a far fronte e porre fine a questa triste stagione di violenze e impunita’ che Catania e i catanesi non meritano.

CATANIA, SICILIA

