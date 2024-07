Francesco Piccolo, regista, scrittore, sceneggiatore, musicista, già vincitore del Premio Strega con il romanzo “Il desiderio di essere come tutti”, e vincitore di un David di Donatello e due Nastri d’Argento, è stato il grande mattatore della seconda serata del K Festival, ieri al Tempio di Segesta. Dopo l’introduzione di Vito Lanzarone, dell’Associazione per l’Arte, e di Nadia Terranova – curatrice della rivista letteraria K – e Christian Rocca, direttore di Linkiesta, Francesco Piccolo ha intrattenuto il numerosissimo pubblico fedele al Festival che è giunto quest’anno alla seconda edizione, con un lungo racconto ricco di una serie di aneddoti relativi alla vita di ciascuno, con le sue difficoltà, bizzarrie e contraddizioni, e in particolare alla sua, sia professionale che personale. Un inimitabile momento di autoironia e comicità come antidoto di quotidiana sopravvivenza, che ha divertito i presenti per circa un’ora di performance, in una cornice naturale di straordinaria bellezza. Il Festival si conclude questa sera con Simone Lenzi in dialogo con Christian Rocca e Nadia Terranova, cui farà seguito il Concerto dei Virginiana Miller.

L’ingresso è libero, su prenotazione al seguente link https://associazioneperlarte.it/prenota-gli-eventi-del-kfestival-2024.html

L’evento si realizza con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

