Il GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” intensifica il suo impegno per la formazione e la facilitazione digitale, riconoscendola come elemento cardine per garantire l’inclusione sociale ed economica nel territorio jonico etneo in un’epoca sempre più connessa. È stato organizzato un duplice appuntamento formativo sui temi cruciali del digitale: il ruolo dei facilitatori, la sicurezza informatica e le applicazioni telematiche. Gli incontri si svolgeranno domani, lunedì, secondo il seguente programma, alle 16 nella Sala Consiliare del Comune di Zafferana Etnea, con un confronto mirato con i dipendenti comunali, alla presenza del vice presidente del Gal, Giovanni Di Prima e alle 18 nella sede della Pro Loco di Riposto, in via Archimede, sotto i portici del Palazzo Comunale. L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure chiave del GAL, tra cui il presidente Ignazio Puglisi, l’amministratore delegato Piero Mangano, e il coordinatore dei facilitatori, Claudio Guzzetta. L’evento rappresenta un’ulteriore opportunità per i residenti e gli operatori dei Comuni coinvolti di avvicinarsi al mondo del digitale, acquisendo competenze fondamentali per la vita quotidiana, l’accesso ai servizi pubblici e lo sviluppo professionale.

