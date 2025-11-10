ENNA, 8 Novembre 2025 – Si è concluso con un massiccio successo di partecipazione e un alto profilo scientifico il “Meeting di aggiornamento e perfezionamento del personale AVIS” di AVIS Regionale Sicilia. L’evento si è tenuto presso l’Hotel Garden di Villaggio Pergusa, Enna, ed ha riunito il personale sanitario, i volontari e i dirigenti AVIS operanti nelle Unità di Raccolta sangue associative, focalizzandosi sul tema cruciale del “P.R.R.R. Avis Sicilia: piano regionale di responsabilizzazione e rafforzamento per la qualità e sicurezza della raccolta e delle terapie trasfusionali”. La vasta affluenza ha evidenziato l’impegno costante dell’Associazione nel garantire i massimi standard di qualità e sicurezza nell’intero processo trasfusionale.

Focus sulla Formazione e la Specializzazione

La giornata formativa è stata introdotta dai saluti e dall’apertura dei lavori del Presidente di AVIS Regionale Sicilia, Avv. Salvatore Calafiore e ha offerto un percorso formativo specialistico e completo.

Ruolo e Donazione Consapevole: Il Dr. Nunzio Marletta ha esposto il Ruolo e le competenze del personale delle unità di raccolta, seguito dalla Dr.ssa Elisabetta Scirè con la relazione “La forza di dire sì alla vita: la donazione consapevole”.

Gestione Specialistica: Il Dr. Francesco Bennardello ha affrontato la gestione dei donatori e degli emocomponenti con fenotipo eritrocitario raro, mentre il Dr. Francesco Spedale ha illustrato la selezione del donatore ed il giudizio selettivo di idoneità.

Aspetti Clinici e Organizzativi: Il Dr. Giovanni Garozzo, Referente del comitato medico scientifico di AVIS nazionale, ha trattato il tema Farmaci e donazione. Aspetti cruciali sull’informatizzazione del sistema di gestione della qualità sono stati presentati dal Dr. Daniele Grande, esperto informatico AVIS, e dal Dr. Maurizio Caponera.

Counselling e Qualità: Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, il Dr. A. Dario Genovese ha approfondito Il counselling al donatore di sangue. La Dr.ssa Emanuela Ponzo, biologo dirigente ASP Siracusa e responsabile SGQ, ha illustrato il Mantenimento di un sistema di gestione della qualità.

Aferesi e Sicurezza: Il Dr. Renato Messina ha concluso le sessioni tecniche dettagliando Aferesi produttiva, monocomponente e multicomponente, criteri di scelta e sicurezza nella raccolta.

Il meeting si è concluso con un arricchente Spazio domande e tavola rotonda sulle problematiche attuali del sistema di raccolta in Sicilia. L’evento ha riaffermato AVIS Regionale Sicilia come modello di eccellenza e formazione continua, rafforzando la rete associativa e la professionalità di tutti gli attori coinvolti per la tutela della salute pubblica.

Il Segretario Avis Regionale Sicilia OdV

f.to Francesco Licata

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.