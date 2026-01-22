Una malattia insidiosa che impatta sulla qualità della vita dei pazienti e dei loro caregiver e che in Sicilia non è poi così rara. Sull’Isola, infatti, sono circa 2.700 le persone che convivono con la Beta-talassemia, malattia genetica rara del sangue diffusa soprattutto in Sicilia, Sardegna e Puglia.

Nota come anemia mediterranea, è una condizione genetica con cui oggi è possibile convivere, diventare adulti e anziani grazie a cure sempre più efficaci anche se la malattia colpisce varie sfere della vita personale dei pazienti, fra cui la possibilità di lavorare e viaggiare. Fondamentale è la diagnosi prenatale, specialmente se i genitori sono entrambi portatori sani.





Nasce da questi presupposti il convegno dal titolo “Generazione Z per la vita. Prevenire, proteggere, vivere”, in ricordo e memoria di Antonella Gentile, scomparsa a soli 20 anni a causa della talassemia. L’appuntamento è in programma venerdì 23 gennaio alle 9 al San Paolo Palace di Palermo ed è rivolto ai giovani studenti delle scuole superiori con l’obiettivo di informarli e sensibilizzarli su una malattia genetica ancora particolarmente diffusa in Sicilia.

Ma, soprattutto, per infondere nei più giovani la cultura della donazione di sangue grazie anche alla presenza di un’autoemoteca. Qui, infatti, sarà possibile eseguire gli esami gratuiti riguardanti la virologia (epatite C e B, HIV, Sifilide) e verrà anche effettuato uno screening sull’emocromo e sulla chimica clinica (colesterolo, trigliceridi, transaminasi, glicemia, creatinemia, ferritina e sideremia).





L’iniziativa rientra nel programma del Lions Club Palermo Federico II, guidato da Toti Piscopo, che per il 2026 ha orientato l’azione del Club su tre direttrici: salute, turismo e internazionalizzazione. L’evento di venerdì, infatti, arriva dopo la donazione di un nuovo defibrillatore Semiautomatico (DAE) all’I.I.S. Damiani Almeyda – Crispi di Palermo che verrà ubicato nel plesso di viale Michelangelo, dove ha sede il liceo artistico.

I lavori di venerdì, a cui hanno già aderito una folta rappresentanza di studenti palermitani del Liceo Galileo Galilei, del Rutelli, del Danilo Dolci, del Nautico e del Francesco Paolo Cascino, si apriranno con i saluti istituzionali di Toti Piscopo, presidente Lions Club International Palermo Federico II; Leonardo Gentile, ufficiale al merito della Repubblica Italiana, scrittore e padre di Antonella; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Umberto Rocco, presidente Anfi Palermo; Salvatore Caruso, presidente Fidas Sicilia; Renato Costa, direttore della Medicina nucleare del Policlinico Universitario di Palermo, responsabile Sanità della Cgil Sicilia ed ex commissario straordinario per l’emergenza covid della Città Metropolitana di Palermo; Roberta Fedele, direttore del reparto di Medicina trasfusionale e dei trapianti dell’Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo e Sergio Mangano, direttore Comunicazione e Fund-Raising Fondazione Franco e Piera Cutino.





Le comunicazioni medico-scientifiche, selezionate con la collaborazione del comitato tecnico scientifico delle dottoresse Simonetta Casa e Silvana Magrin, socie del Federico II e da Vittorio Di Carlo, medico e delegato dell’area Salute della Prima Circoscrizione Lions, presieduta da Pietro Passariello, sono affidate a un panel di relatori di alto livello quali Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) Regione Siciliana; Maria Luisa Ventura, direttore del Centro Regionale Sangue; Lorella Pitrolo, pediatra ed esperta in management della talassemia; Mariasanta Napolitano, direttore Campus di Ematologia e Malattie rare dell’Ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo; Luca Castagna, responsabile UOSD Trapianto di midollo presso l’Ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo; Fabio Alfano, presidente Anghelos Centro Studi sulla Comunicazione.

Altrettanto di alto livello il parterre delle Associazioni che insieme al Lions Federico II hanno dato vita a questo evento: Federalberghi, Advs/Fidas, Fondazione Franco e Piera Cutino, Anfi Palermo, Centro Studi Ernesto Basile e il San Paolo Palace che lo ospita.

