Il borgo madonita di Geraci Siculo ha deliberato l’adesione alla rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), attraverso l’attivazione di posti aggiuntivi finalizzati ad ampliare la capacità ricettiva del progetto di accoglienza di cui il comune di Palazzo Adriano è Ente titolare. La decisione è stata assunta dalla Giunta Municipale, che in accordo al gruppo consiliare di maggioranza, ha autorizzato il sindaco Luigi Iuppa alla sottoscrizione della lettera di adesione e al compimento di tutti gli atti conseguenti.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle politiche di accoglienza e integrazione previste dal Documento Unico di Programmazione dell’Ente e si inserisce nel quadro delle misure nazionali di sostegno e assistenza ai beneficiari di protezione internazionale e temporanea. L’adesione consentirà l’attivazione di posti aggiuntivi destinati in particolare a nuclei familiari, contribuendo al rafforzamento della rete SAI e al potenziamento degli interventi di accoglienza integrata, orientamento e inclusione socioeconomica.

Il progetto si colloca nel contesto dell’ampliamento nazionale della capacità di accoglienza, finanziato dal Ministero dell’Interno con risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, e rappresenta una risposta concreta alle esigenze umanitarie legate anche alla proroga delle misure di protezione temporanea per i cittadini aventi diritto. Nell’ambito dell’attuazione dell’ampliamento del progetto, il Consorzio Hera SCS, Ente gestore, ha avviato una ricerca di immobili da destinare all’accoglienza nel territorio del comune di Geraci Siculo, per un totale di 15 posti, secondo il modello dell’accoglienza diffusa, così come previsto dalla legge e dalle relative Linee guida. Gli immobili dovranno rispondere a requisiti che garantiscano il più basso indice di abitabilità possibile, in linea con le finalità del progetto. I soggetti interessati possono inviare comunicazione di eventuale disponibilità all’indirizzo e-mail amministrazione@consorziohera.it, allegando certificato di agibilità e APE dell’immobile. Per informazioni è disponibile il recapito telefonico 0924 203797.

“Con questa adesione – dichiara il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – il nostro Comune conferma il proprio impegno sui temi della solidarietà, della cultura, della pace e dell’inclusione sociale. Partecipare alla rete SAI significa contribuire in maniera responsabile a un sistema di accoglienza che mette al centro la persona, favorendo percorsi reali di integrazione senza gravare sulle risorse economiche dell’Ente”.





