Guglielmo Speciale, 48 anni, ingegnere, è stato nominato energy manager della Camera di Commercio Palermo Enna. L’incarico, a titolo gratuito, è stato conferito dal presidente Alessandro Albanese con un provvedimento firmato nei giorni scorsi, in quanto l’ente non ha al suo interno un profilo professionale dotato delle necessarie competenze tecnico-ingegneristiche ed economico-finanziarie.

Speciale è stato da poco nominato responsabile del dipartimento energia ed ambiente del Coordinamento Imprenditori dell’Area Industriale di Carini (Palermo). Il suo impegno verso la decarbonizzazione locale e la riduzione di emissioni di CO2 ha raggiunto un traguardo significativo nel luglio 2025, quando la sua azienda è stata protagonista, in qualità di promotore e socio fondatore, della prima Comunità Energetica Rinnovabile italiana (CER) realizzata all’interno di un’area industriale (Carini).





“Per la nostra Camera di Commercio – spiega Albanese – la conservazione e l’uso razionale dell’energia sono da sempre un obiettivo prioritario sia per preservare l’ambiente dagli inconvenienti di un uso poco accorto delle risorse energetiche, sia perché i costi economici dell’attuale modello di approvvigionamento energetico incidono sempre più sui bilanci dell’ente. Inoltre – aggiunge Albanese – la gestione efficace delle problematiche energetiche, rappresenta per la nostra Camera di Commercio un elemento chiave delle linee d’indirizzo per il governo sostenibile del territorio, la valorizzazione delle risorse locali ed il miglioramento della qualità della vita. Va anche sottolineato – ricorda Albanese – che una figura come l’energy manager è indispensabile per intercettare i bandi relativi alla gestione dell’energia”.

