Palermo 26 novembre 2024 – Giuseppe Manzella, 41 anni, è stato eletto all’unanimità coordinatore Gh Palermo all’aeroporto per la Filt Cgil Palermo. Sarà affiancato da un gruppo di Rsa.



“La Filt si è data una diversa struttura all’interno di GH Palermo, per garantire una migliore tutela, un migliore ascolto e una attenzione maggiore a tutte le lavoratrici e ai lavoratori impegnati nella società di handling”, spiegano il segretario generale Filt Cgil Palermo Fabio Lo Monaco e il coordinatore Filt Cgil Pino Panettino.



Alle elezioni era presente anche il segretario regionale Filt Cgil Sicilia Alessandro Grasso.



La Filt ha ribadito l’impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori e nel miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore aeroportuale. Impegno che si traduce nella mobilitazione per lo sciopero generale di venerdì 29 novembre che coinvolgerà il settore trasporti, tranne che per i treni. “Saremo in piazza per rivendicare migliori condizioni di lavoro e il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori aeroportuali. È un’azione di lotta sindacale che riguarda tutti i lavoratori che si trovano ad affrontare situazioni precarie e che chiedono maggiori tutele, in particolare per le lavoratrici e i lavoratori part-time”.

[Lo Monaco e Manzella.jpeg]



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.