Un inno d’amore e libertà dedicato alla Sicilia. Il cantautore e polistrumentista siciliano Giampiero Amato annuncia l’uscita del suo nuovo singolo inedito “Stu paradisu nì piaci”, una straordinaria collaborazione con il celebre e poliedrico artista siciliano Mario Incudine. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte del 2 aprile 2025.



“Stu paradisu nì piaci” è una dichiarazione d’amore per la Sicilia, terra di bellezza senza tempo e di libertà, valori che emergono con forza attraverso le sonorità avvolgenti e le melodie evocative del brano. La fusione tra le voci e gli strumenti tradizionali crea un’atmosfera unica, capace di trasportare l’ascoltatore tra le suggestioni e i colori dell’isola.



Giampiero Amato, noto per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione musicale, ha scelto di collaborare con Mario Incudine, artista poliedrico attualmente impegnato in un tour teatrale nazionale, per offrire un brano che esprime tutta la passione e l’autenticità della musica siciliana.



“Con questo brano vogliamo raccontare la Sicilia che amiamo, quella che incanta, che emoziona e che ci rende liberi, intendendola come un vero e proprio paradiso. È una dedica alla nostra terra e a chi la vive con il cuore aperto”, ha dichiarato Giampiero Amato.



Una vera e propria occasione per lasciarsi trasportare dalle emozioni attraverso un viaggio musicale nel cuore pulsante della Sicilia.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.