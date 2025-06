Ci sono volute settimane di intenso, duro e straordinario lavoro, che hanno visto impegnati gruppi di alunni di classi diverse, di tecnici e di docenti dell’I.i.s “Leonardo”, sede coordinata “A.M. Mazzei”, sede dell’istituto agrario, che, sotto la spinta propulsiva della sua dirigente scolastica, Tiziana D’ Anna ed il coordinamento del docente Enzo Malfitana, si sono alternati nelle squadre di lavoro coordinate e dirette dall’ insegnante Orazio Catalano.

Stamattina l’amministrazione comunale ha potuto restituire agli abitanti della frazione giarrese, il loro polmone verde, alla presenza del primo cittadino giarrese, Leo Cantarella, accanto all’ assessore ai Parchi e al verde pubblico, Leo Patanè, del consigliere comunale, Salvatore Cavallaro, della d.s Tiziana D’ Anna, dei docenti interessati dal progetto, accanto ad una folta delegazione di studenti.

Un momento davvero felice per la frazione giarrese che si è vista restituire una parte fondamentale del patrimonio pubblico della città, luogo di svago e di ritrovo per diverse generazioni, un vero gioiello per la comunità, un’oasi di tranquillità e bellezza, dal panorama mozzafiato.

Per riportare all’ antico splendore il parco giardino di San Giovanni Montebello, da molto tempo chiuso al pubblico, abbandonato nell’ oblio più assoluto, in uno stato di totale degrado ed incuria, grazie all’ opera di bonifica e di pulizia, a cura dell’ istituto agrario giarrese, sono state eseguite opere di potatura, scerbatura, pulizia delle aree a verde, sono stati eliminati alberi di alto fusto, secchi e pericolosi, è stata eliminata tantissima sterpaglia, sono state rimosse piante spontanee arbustive, che hanno restituito dignità ad uno dei parchi simbolo della città di Giarre.

Proprio l’anno scorso l’istituto agrario, guidato dalla preside Tiziana D’ Anna, riconsegnò alla città, il parco Giardino di Macchia, chiuso da oltre dieci anni, al pubblico, ripulendo e riqualificando le aree a verde. Oggi a distanza di un anno, grazie alla grande disponibilità, all’ impegno e all’ amore per il verde, l’istituto agrario giarrese ha riqualificato un’area a verde importante, riconsegnando a residenti e visitatori uno dei parchi tra i più belli del territorio.

“Felice di aver realizzato- ha detto la dirigente scolastica Tiziana D’ Anna- e soprattutto di aver concretizzato, l’impegno che io già ho assunto l’anno scorso, considerato che il mio istituto aveva consentito ai giarresi di riappropriarsi del Parco Giardino di Macchia, proprio in quella sede, io avevo promesso che quest’ anno ci saremmo occupati di San Giovanni Montebello e l’abbiamo fatto. L’abbiamo fatto- ha continuato la dirigente- con la certezza di avere restituito un posto magnifico ai sangiovannesi. Grazie soprattutto all’ impegno degli straordinari insegnanti dell’istituto Mazzei, che hanno egregiamente coordinato gli studenti. Gli studenti – ha dichiarato- sono i veri protagonisti, a cui sento di dovere dire grazie, perché senza di loro non avrei potuto farlo, dimostrando, ancora una volta, una grande professionalità e un grande spirito di appartenenza alla città, mostrando il valore che tutti quanti noi, da singoli cittadini, dovremmo perseguire, cioè quello del rispetto della cosa pubblica e quello di dare agli altri la possibilità di usufruire di uno spazio verde come questo”.

“Grazie alla sinergia con l’istituto agrario -ha sottolineato, l’assessore Leo Patanè- siamo riusciti, in sinergia con il Comune, a ridare uno spazio a verde tanto desiderato non solo dai residenti, ma dall’ intero territorio. La parte più difficile- ha commentato- sarà quella di mantenere in questo stato il parco e di proseguire le attività per rendere sempre più fruibile lo stesso. Bisogna – ha concluso Patanè- lavorare su altre aree a verde pubblico, ricorrendo a partnership come gli istituti agrari e i Puc, che ci stanno dando una grande mano”.

Anche il sindaco Cantarella ha ringraziato la dirigente D’ Anna, gli insegnati e gli studenti. “ Questo-ha aggiunto- è un esempio di collaborazione fattiva tra amministrazione comunale e l’I.i.s “Leonardo”, sede dell’istituto agrario “Mazzei”, che insiste nel nostro territorio. Oggi -ha ribadito- grazie a lavoro svolto dagli studenti, tecnici e docenti, restituiamo alla comunità giarrese uno dei parchi più belli del nostro territorio, con l’augurio di mantenerlo sempre pulito, perché, malgrado le difficoltà finanziare, esso rappresenta un esempio d buon governo e di buona collaborazione tra la scuola, l’ amministrazione comunale e la stessa cittadinanza”.

Giarre, 06.06.2025 U.S /P.T





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

