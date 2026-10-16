Registra un’ampia adesione in termini di frequenza e visite quotidiane il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Giarre ubicato nella Zona Artigianale di contrada Codavolpe (prosegue iter per una seconda piazzola ecologica a Trepunti). Una partecipazione attiva della cittadinanza che si riflette direttamente sui numeri della raccolta differenziata nel territorio comunale, la cui percentuale supera ormai stabilmente la soglia del 60%.





A confermare il trend positivo è l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, che traccia il bilancio degli ultimi risultati raggiunti da Igm, la società che ha in appalto sul ciclo dei rifiuti : “Nel mese di settembre la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto addirittura il 62% – dichiara l’assessore Cavallaro –. Si tratta di un dato lusinghiero che, peraltro, non tiene ancora conto dei volumi della grande distribuzione, i quali conferiscono direttamente nelle diverse piattaforme autorizzate”. Un ruolo centrale nel consolidamento di questi standard è svolto dal CCR di Trepunti, presidio fondamentale per il corretto conferimento dei rifiuti. La struttura è accessibile al pubblico tutte le mattine, garantendo inoltre due aperture pomeridiane a settimana, precisamente nelle giornate di lunedì e giovedì.





Accanto alla gestione operativa del servizio, l’Amministrazione comunale continua a investire sulla comunicazione e sulla promozione delle buone pratiche ambientali, ponendo particolare enfasi sul compostaggio domestico.

In questi giorni si è concluso con successo il secondo corso di formazione dedicato al tema. Le attività hanno visto una folta e motivata partecipazione: sono stati infatti oltre 50 i cittadini che hanno completato il percorso formativo e che hanno così maturato il diritto a ricevere la compostiera per il trattamento della frazione organica.

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