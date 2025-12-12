Si svolgerà il 20 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 13.00 nella frazione della città di Gela che prende il nome di Manfria una manifestazione dedicata a Babbo Natale. Il contesto dell’evento è all’interno della ampia localizzazione turistica Villa Marinetti dove trovasi un campetto di calcetto che ha offerto facendo da sponsor il luogo della manifestazione. La frazione oggi è incastonata all’interno dell’area 9 urbana di Gela che ha un bacino di residenti di circa 1200 persone.





Organizzatore il Comitato Permanente per lo Sviluppo di Manfria che per questo Natale 2025 ha voluto dare con questa manifestazione un piccolo segnale di solidarietà alla comunità. Ad intrattenere i Bambini e le famiglie gli animatori di Iolanda VOX che allieteranno la giornata con giochi natalizi e musiche. Il Campo di calcetto sarà arricchito con dei grandi Babbi Natale che sovrasteranno la manifestazione. Verso le ore 11.00 arriverà Babbo Natale che su delega Lappone avrà il compito di ricevere le letterine scritte dai bambini presenti. Nell’ambito dell’evento sarà allestita una slitta solidale per i bambini meno fortunati che riceveranno ugualmente un regalo per le feste natalizie. L’evento si chiuderà alle ore 13.00 con i saluti natalizi di rito ed un buffet offerto dall’antico Fornaio Faraci di Gela.

Luogo: gela, Via Torre di Manfria / Campetto Marinetti , GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

